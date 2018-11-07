Ученые узнали, как возникли многоугольные скалы из легендарной "Дороги гигантов"





Необычные скальные образования в Северной Ирландии привлекали многих туристов. Недавно научным сотрудникам удалось воссоздать процесс. Тропа гигантов имеет примерно 40 тысяч базальтовых колонн, связанных друг с другом. Внешне они напоминают дорогу, проложенную исполинами. Один из мифов предполагает, что раньше это было часть моста между Шотландией и Ирландией. Ее великаны использовали для проведения своих военных кампаний.Команда ученых построила специальный аппарат, чтобы воссоздать оригинальные геологические процессы. Перед этим специалисты взяли образцы базальта и закрепили колонну зажимами на каждом конце. Далее каждый камень они разогрели до 1000 градусов, а при такой температуре базальт снова превращается в раскаленную лаву.Масса фактически была помещена под пресс. После этого ученым оставалось охладить камень. Далее они отследили момент, после которого из лавы образуется уже знакомый геометрический паттерн. Понимание того, каким образом температурные режимы оказывают влияние на образование базальтовых пород, поможет выяснить, как получились скалы такой необычной формы.