Ford Mustang Bullitt попал на видео на трассе мотогонки Isle of Man TT
Ford Mustang Bullitt попал на видео на трассе Isle of Man TT. В Сети был опубликован финальный эпизод серии видеороликов, которые были посвящены самым драйверским дорогам ЕС. В итоге экс-гонщик из Британии Стив Сатклифф проехал за рулем Mustang Bullitt по Снэфелльской дороге.
Спецверсия «Мустанга», выпущенная к 50-летию картины «Буллит» со Стивом МакКуином, показали на автосалоне в Детройте. Модель получила 5-литровый двигатель V8, генерирующий 482 «лошадей», и 6-ступенчатой МКПП. С места до 100 км/ч модель разгоняется всего за 4,1 секунды. Максимальная скорость авто ограничена на отметке в 262 км/ч.
От обычной версии спецмодификация отличается измененными настройками активного выхлопа. Впускной коллектор от «заряженного» Shelby GT350 c дроссельными заслонками.
Спецверсия «Мустанга», выпущенная к 50-летию картины «Буллит» со Стивом МакКуином, показали на автосалоне в Детройте. Модель получила 5-литровый двигатель V8, генерирующий 482 «лошадей», и 6-ступенчатой МКПП. С места до 100 км/ч модель разгоняется всего за 4,1 секунды. Максимальная скорость авто ограничена на отметке в 262 км/ч.
От обычной версии спецмодификация отличается измененными настройками активного выхлопа. Впускной коллектор от «заряженного» Shelby GT350 c дроссельными заслонками.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:55