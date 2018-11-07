LG начинает продажи «состаренной» версии флагманского смартфона G7





Первоначально модель показывали в конце августа на выставке IFA-2018. Она представляет собой упрощённую и несколько «состаренную» модификацию флагманского LG G7. Смартфон использует процессор Qualcomm Snapdragon 821, который был выпущен в 2016 году. Девайс получил IPS-дисплей на 6,1 дюйма с разрешающей способностью QHD+ (3,12x1,44 тысяч точек) при соотношении сторон 19,5:9 и матрицами для камер на 16 и 8 Mpx. Объем ОЗУ составит 4 ГБ, а ПЗУ - 32 либо 64 ГБ. Аккумуляторная батарея ёмкостью 3 тысячи мАч использует механизм быстрой зарядкой Quick Charge 3.0.LG G7 Fit получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и соответствует нормам MIL-STD 810G, если говорить о показателе прочности. Имеются модули 4G LTE, FM-радио, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC, GPS, а также порт USB Type-C. Реализация LG G7 Fit стартует с текущего месяца в ЕС, Латинской Америке, Африке, Азии, Ближнем и Среднем Востоке. Рекомендованная стоимость для отдельных регионов пока не называется.