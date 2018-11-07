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Андрей Малахов показал интимное фото юной Виталины Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз стала героиней шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". В рамках этой передачи было обнародовано интимное фото пианистки, которое сделано около 20 лет назад.

Андрей Малахов показал интимное фото юной Виталины Цымбалюк-Романовской

На передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что в 19-летнем возрасте она приняла участие в весьма откровенной фотосессии. Но недавно эти снимки были опубликованы в Сети, и пианистка потеряла покой. Знаменитость пытается выяснить, кому же понадобилось обнародовать эти снимки.

Андрей Малахов показал интимное фото юной Виталины Цымбалюк-Романовской

Чтобы зрители знали о чем идет речь, ведущий программы Андрей Малахов показал одну из откровенных фотографий Виталины Цымбалюк-Романовской на огромном экране в студии. На этом снимке пианистка позирует, прикрывая обнаженную грудь руками и смотря прямо в объектив. Поддержать знаменитость пришел Прохор Шаляпин, который заявил, что в этих фото нет ничего предосудительного.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:45

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