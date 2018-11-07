Андрей Малахов показал интимное фото юной Виталины Цымбалюк-Романовской





На передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что в 19-летнем возрасте она приняла участие в весьма откровенной фотосессии. Но недавно эти снимки были опубликованы в Сети, и пианистка потеряла покой. Знаменитость пытается выяснить, кому же понадобилось обнародовать эти снимки.Чтобы зрители знали о чем идет речь, ведущий программы Андрей Малахов показал одну из откровенных фотографий Виталины Цымбалюк-Романовской на огромном экране в студии. На этом снимке пианистка позирует, прикрывая обнаженную грудь руками и смотря прямо в объектив. Поддержать знаменитость пришел Прохор Шаляпин, который заявил, что в этих фото нет ничего предосудительного.