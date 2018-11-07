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Oppo представила смартфоны RX17 Pro и RX17 Neo

Компания Oppo презентовала смартфоны RX17 Pro и RX17 Neo. Их оценили в 599 и 349 евро соответственно. Продажи девайсов на европейском рынке начнутся 16 ноября.

Oppo представила смартфоны RX17 Pro и RX17 Neo

Аппаратной основой Oppo RX17 Pro выступает система Qualcomm Snapdragon 710. Она работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ ПЗУ. AMOLED-дисплей получил диагональ 6,4 дюйма, а разрешение составляет 2340х1080 пикселей. Под экраном находится встроенный дактилоскопический датчик.

Камера в девайсе сдвоенная – 20+12 Мп. Разрешение «фронталки» составляет 25 Мп. За степень автономности отвечает аккумулятор на 3700 мАч. Из коробки пользователь получает устройство под управлением ColorOS 5.2 на базе Android 8.1 Oreo.

Oppo RX17 Neo будет работать на основе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 660. Этому девайсу достались 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Экран также обладает встроенным дактилоскопическим сенсором. Емкость аккумулятора здесь составляет 3600 мАч. Основная камера имеет 16 Мп и вспомогательный датчик на 2 Мп. «Фронталка» в смартфоне такая же, как у вышеназванной модели.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:00

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