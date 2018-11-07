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Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку

В Краснодарском крае россиянка заказала убийство мужа с оплатой в рассрочку. 59-летняя женщина «заказала» собственного 52-летнего супруга, сообщили в региональном управлении СКР.

Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку

«Женщина попросила своего знакомого найти исполнителя убийства собственного супруга, пояснив просьбу сложными семейными взаимоотношениями и появлением усталости от брака. Собеседник, заметив серьезность намерений женщины, дал согласие, поэтому немедленно проинформировал о факте заказа правоохранительные органы. В качестве киллера выступил замаскированный полицейский, а все переговоры записали на видео», — указывается в сообщении Следственного комитета.

При проведении переговоров с предполагаемым убийцей женщина полностью подтвердила собственное желание лишить супруга жизни и передала ему 10 тысяч рублей как авансовый платеж. Чтобы рассчитаться с киллером в полном объеме, после смерти мужа женщина намеревалась продать автомобиль и квартиру.

Впоследствии была проведена инсценировка убийства предполагаемой жертвы. 29 октября текущего года женщине в качестве доказательства показали фото убитого. Предполагая, что супруг скончался, злоумышленница передала исполнителю утвержденный договор купли-продажи собственного авто модели ВАЗ-21120, после чего её задержали. Теперь заказчица пребывает в следственном изоляторе.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:31

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