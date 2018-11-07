Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку





, — указывается в сообщении Следственного комитета.При проведении переговоров с предполагаемым убийцей женщина полностью подтвердила собственное желание лишить супруга жизни и передала ему 10 тысяч рублей как авансовый платеж. Чтобы рассчитаться с киллером в полном объеме, после смерти мужа женщина намеревалась продать автомобиль и квартиру.Впоследствии была проведена инсценировка убийства предполагаемой жертвы. 29 октября текущего года женщине в качестве доказательства показали фото убитого. Предполагая, что супруг скончался, злоумышленница передала исполнителю утвержденный договор купли-продажи собственного авто модели ВАЗ-21120, после чего её задержали. Теперь заказчица пребывает в следственном изоляторе.