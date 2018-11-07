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Полина Гагарина удивила своих подписчиков в Instagram "армейским" образом

Популярная российская исполнительница Полина Гагарина предстала перед своими подписчиками в Instagram в неожиданном образе. На фотографии, которую она разместила на своей странице, Полина позирует в «армейском» пальто, белой шапке и сапогах на каблуках.

Полина Гагарина удивила своих подписчиков в Instagram "армейским" образом

7 ноября на Красной площади в Москве состоится парад, посвящённый Дню воинской славы. В честь этого Гагарина порадовала в Instagram поклонников своим фото в «армейском» образе. Она облачилась в строгое «армейское» пальто с поясом, белую «армейскую» шапку и сапоги на высокой шпильке. «Доброе утро, Москва», - так подписала певица свою публикацию.

В комментариях подписчики удивляются неожиданному образу певицы, при этом отмечая, что она похожа на «белогвардейскую красотку». Также отмечают, что сапоги не очень вписываются в общий стиль. За короткое время новый пост Гагариной в Instagram набрал большое количество положительных лайков пользователей и продолжает набирать популярность.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:24

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