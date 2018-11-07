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Актриса Вера Алентова из-за пластических операций стала неузнаваемой

Знаменитая актриса Вера Алентова в последнее время изменилась до неузнаваемости. По мнению поклонников, виной этому являются пластические операции.

Актриса Вера Алентова из-за пластических операций стала неузнаваемой

Если верить слухам, то свою первую пластическую операцию звезда легендарного фильма «Москва слезам не верит» сделала в 1998 году в Институте красоты на Арбате, где также оперировались и другие знаменитости советского кинематографа. После того визиты актрисы в клинику участились, а в 2010 году ходили разговоры о том, что одна из таких операций прошла неудачно, и лицо артистки пострадало. При этом сама Вера Алентова никогда не говорила, что прибегала к услугам пластических хирургов. Однако, судя по тому, как в последние годы её внешность изменилась, то и так понятно, что без операций не обошлось.

В последние годы Вера Валентиновна редко бывает на светских мероприятиях, а недавно снимок актрисы опубликовала на своей странице в Instagram Дарья Повереннова. Фотография вызвала бурные обсуждения, в комментариях пользователи предположили, что под сложным гримом Алентовой скрываются очередные «эксперименты» с лицом.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:26

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