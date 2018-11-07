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В Чите сняли пародию на шоу «Замуж за Бузову»

На YouTube-канале читинского режиссера Баяра Барадиева появилась пародия на популярное шоу «Замуж за Бузову» канала ТНТ. Видео было снято для команды КВН Забайкальской железной дороги.

Режиссер объяснил, что юмор в ролике «внутряковый», и он сомневался вообще стоит ли его выставлять на всеобщее обозрение. При этом команда ЗабЖД получила высокие балы, то есть свою задачу пародия выполнила.

В Чите сняли пародию на шоу «Замуж за Бузову»

По сюжету, главная героиня пародии – лидер команды «Братство РКЦУ» Надежда Бреславская, а сотрудники железной дороги разных специальностей борются за ее сердце.

Барадиев попросил не судить его строго, но видео понравилось пользователям, и за несколько дней оно набрало 6,5 тысяч просмотров.

В Чите сняли пародию на шоу «Замуж за Бузову»

Напомним, что среди претендентов на «замужество» с Бузовой оказался и читинец Валентин Коробков, но его звезда отвергла, даже когда он прошел пешком 300 км до Рима, чтобы вернуться в шоу.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:20

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