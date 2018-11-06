АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные нашли противовоспалительный белок в организме рыбок Данио
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Исаак Калина: Успех столичной системы образования – в формате финансирования школ

За последние пять-семь лет московская система образования стала лучшей образовательной системой в России и по праву вошла в десятку сильнейших в мире. Учащиеся из Москвы традиционно завоевывают половину медалей высшей пробы на Всероссийской олимпиаде школьников и не менее половины всех медалей – в образовательных состязаниях международного уровня.
Исаак Калина: Успех столичной системы образования – в формате финансирования школ

По словам руководителя Департамента образования в Правительстве Москвы Исаака Калины, одним из факторов успешного реформирования столичной системы образования стал новый формат финансирования школ.

«Учебные заведения Москвы и ранее неплохо финансировались. Но сегодня, параллельно с увеличением государственного финансирования, изменился формат выплат. Деньги выделяются на каждого учащегося, по результатам успехов учеников составлен рейтинг московских школ.
Учебные заведения из верхней части рейтинга получают гранты. К руководителям школ-аутсайдеров у нас возникают вопросы. Действует давно проверенный метод кнута и пряника. В итоге, для достижения результата руководители школ мотивируют преподавателей, а преподаватели – учащихся», – отметил Исаак Калина.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 23:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исаак Калина: Успех столичной системы образования
ФАН опровергает факт гибели россиян в сирийском
NASA объявило о выборе площадки для посадки
«МегаФон» из-за сбоев в сети подал иск против
Виталина Цымбалюк-Романовская примерила образ
Вместо МКС на орбиту могут запустить населённый
Супруга Игоря Николаева показала в Instagram
Постаревшая звезда "Отчаянных домохозяек" Тери
Учёные нашли противовоспалительный белок в
Ольга Солнце впервые за 15 лет рассказала, что
Новозеландский рыбак выловил в море младенца
Снова санкции: На ВЭФ не попадут три миллиардера
Никита Джигурда мечтает, чтобы Марина Анисина
Учёные: Молочное животноводство в Средней Азии
Александра Шева срочно ищет работу в Москве
В Китае Билл Гейтс презентовал унитаз, не
Учёные установили связь перфекционизма и нервной
Ольга Бузова показала в Instagram «красивый
На Мальдивах открыли первую в мире подводную
Михаил Пореченков стал новым ведущим «Спокойной
Врачи дали советы по употреблению алкоголя людям
Эксперты назвали популярные на вторичном рынке
Елена Баранова решила стать второй Марго
Subaru принимает заказы на лимитированную
Учёные: Необходим новый подход к сохранению
Участница "Дома-2" Юлия Романова доказала
Беременную Полину Диброву экстренно прооперировали
Мария Максакова отказалась от иска против нового
В жилом доме в Смоленской области произошел взрыв
В Госдуме поддержали отстранение свердловской
Просмотреть все новости