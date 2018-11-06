Исаак Калина: Успех столичной системы образования – в формате финансирования школ
За последние пять-семь лет московская система образования стала лучшей образовательной системой в России и по праву вошла в десятку сильнейших в мире. Учащиеся из Москвы традиционно завоевывают половину медалей высшей пробы на Всероссийской олимпиаде школьников и не менее половины всех медалей – в образовательных состязаниях международного уровня.
По словам руководителя Департамента образования в Правительстве Москвы Исаака Калины, одним из факторов успешного реформирования столичной системы образования стал новый формат финансирования школ.
«Учебные заведения Москвы и ранее неплохо финансировались. Но сегодня, параллельно с увеличением государственного финансирования, изменился формат выплат. Деньги выделяются на каждого учащегося, по результатам успехов учеников составлен рейтинг московских школ.
Учебные заведения из верхней части рейтинга получают гранты. К руководителям школ-аутсайдеров у нас возникают вопросы. Действует давно проверенный метод кнута и пряника. В итоге, для достижения результата руководители школ мотивируют преподавателей, а преподаватели – учащихся», – отметил Исаак Калина.
По словам руководителя Департамента образования в Правительстве Москвы Исаака Калины, одним из факторов успешного реформирования столичной системы образования стал новый формат финансирования школ.
«Учебные заведения Москвы и ранее неплохо финансировались. Но сегодня, параллельно с увеличением государственного финансирования, изменился формат выплат. Деньги выделяются на каждого учащегося, по результатам успехов учеников составлен рейтинг московских школ.
Учебные заведения из верхней части рейтинга получают гранты. К руководителям школ-аутсайдеров у нас возникают вопросы. Действует давно проверенный метод кнута и пряника. В итоге, для достижения результата руководители школ мотивируют преподавателей, а преподаватели – учащихся», – отметил Исаак Калина.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 23:07