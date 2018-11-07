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Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» и «Интернов» Наталья Корчагина

Советская и российская популярная актриса кино, ТВ, а также театра - ведущая актриса ТЮЗа, заслуженная артистка РФ Наталья Корчагина скончалась 5 ноября возрасте семьдесяти лет. Широкой публике она была знакома по работе в сериалах "Моя прекрасная няня", "Интерны" и др.

Умерла актриса из «Моей прекрасной няни» и «Интернов» Наталья Корчагина

Информация об случившемся появилась на веб-ресурсе "Театрал" без указания обстоятельств смерти актрисы.

Наталья Корчагина появилась на свет 24 июля 1948 года. Она в Московском ТЮЗе работала с 1974-го. Звание заслуженной артистки получила в 2002 году. Экранный дебют артистки произошел в 1976 год, в телефильме "В одном микрорайоне". Затем - "Встреча на дальнем меридиане", драма "Кто - кого", фильм "Господня рыба" - по писателю Куприну, "Мама, не горюй 2", телесериалы "Моя прекрасная няня", "Интерны", "Атлантида", "Шериф" - всего больше 20 работ.

Похороны актрисы Натальи Корчагиной пройдут в четверг 8 ноября. Общее прощание состоится в Московском МТЮЗе с 10:30. Отпевание будет происходить в 13:00 в Храме Воскресения Словущего.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Вдовенко Наталья Сегодня, 07:55

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