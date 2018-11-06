Александра Шева срочно ищет работу в Москве
Почти три месяца прошло с тех пор, как телепроект «Дом-2» покинула Александра Шева. Напомним, что сразу после ухода она активно принялась приводить в норму свой внешний вид – убрала второй подбородок, подкорректировала губы и скулы, увеличила грудь, изменила прическу, удалила комки Биша и превратилась в настоящую красотку.
Теперь же девушка решила двигаться дальше и начать ходить на работу, чтобы иметь постоянный заработок. На своей странице в социальной сети Instagram Саша разместила объявление о поиске вакансии, дав понять, что готова рассмотреть любые предложения.
Стоит отметить, что жизнь в Москве складывается у Шевы практически самым наилучшим образом. Не так давно она переехала в новую квартиру с роскошными условиями, из окон которой открывается шикарный вид на столицу.
Более того, брюнетка помирилась со своим экс-избранником Виктором Шароваровым, и сейчас они живут вместе.
Судя по всему, для полного счастья бывшей звезде телестройки не хватает только маленькой дочери, которая живет в Краснодаре вместе со своей бабушкой и считает дни до того момента, когда мама заберет ее к себе. Саша очень скучает по Арианне, но понимает, что пока не потянет финансово содержание ребенка в Москве. Она дала себе 3 года на то, чтобы устроить свою жизнь в столице и забрать девочку к себе.
Теперь же девушка решила двигаться дальше и начать ходить на работу, чтобы иметь постоянный заработок. На своей странице в социальной сети Instagram Саша разместила объявление о поиске вакансии, дав понять, что готова рассмотреть любые предложения.
«В общем, надоело сидеть дома. Срочно ищу работу. Предложения — в директ», - написала она в Stories.
Стоит отметить, что жизнь в Москве складывается у Шевы практически самым наилучшим образом. Не так давно она переехала в новую квартиру с роскошными условиями, из окон которой открывается шикарный вид на столицу.
Более того, брюнетка помирилась со своим экс-избранником Виктором Шароваровым, и сейчас они живут вместе.
Судя по всему, для полного счастья бывшей звезде телестройки не хватает только маленькой дочери, которая живет в Краснодаре вместе со своей бабушкой и считает дни до того момента, когда мама заберет ее к себе. Саша очень скучает по Арианне, но понимает, что пока не потянет финансово содержание ребенка в Москве. Она дала себе 3 года на то, чтобы устроить свою жизнь в столице и забрать девочку к себе.
«Общаясь с ней по видео, мне порой тяжело сдерживать слёзы, и после каждого разговора я начинаю собирать вещи, чтобы лететь к ней. Потом эмоции утихают, и я начинаю понимать — надо заработать ещё денег, чтобы она ни в чём не нуждалась!», - рассказала Шева недавно в своем микроблоге.