Елена Баранова решила стать второй Марго Овсянниковой, закрутив роман с Артемом Сорокой





Сейчас мужчина пытается построить отношения с Алианой Устиненко, а потому блондинке ничего не осталось, как закрутить роман с одним из свободных парней на телепроекте «Дом-2», иначе на ближайшем голосовании ей непременно придется отправиться за ворота.Именно поэтому девушка присмотрелась к Артему Сороке, который после ухода Маргариты Овсянниковой так и не смог найти ей замену. В итоге после нескольких дней общения у ребят появились чувства друг другу, и они уже побывали в отеле без камер, где у них случилось волшебство.Сейчас отношения Лены и Артема развиваются с бешеной скоростью. Они не скрывают свою страсть и ведут себя перед камерами очень расковано, о чем свидетельствует недавний эфир, в котором Баранова сначала танцевала под песню Сороки, а после набросилась на него и начала страстно целовать.И со стороны кажется, что молодые люди действительно нравятся друг другу, вот только по мнению телезрителей, все это игра. Более того, они считают, что участница хочет стать заменой Маргарите, так как это она часто танцевала перед камерой под треки возлюбленного, однако, как бы Лена не старалась, до Овсянниковой ей еще очень далеко.