Ирина Пинчук сожалеет об уходе Никиты Шалюкова с телепроекта «Дом-2»

«Никита на приходе сглупил, когда заключил это пари. Он наивно думал, что получится обмануть ведущих. Все участники всерьёз восприняли этот спор. Видимо, кроме Никиты», - сообщила она.





Напомним, что неделю назад на приходе участников к Никите пришла теннисистка по имени Настя, и ведущий заключил с ним пари: если он не сможет построить с этой девушкой отношения, то добровольно уйдет за ворота без голосования коллектива и права на иммунитет. Парень принял эти условия и принялся ухаживать за новенькой.Правда, даже несмотря на то, что желание построить друг с другом отношения было обоюдным, роман молодых людей не увенчался успехом, поэтому вскоре Настя отправилась домой, а вслед за ней в эту субботу последовал и Шалюков.Ирина Пинчук, за которой уже экс-участник долгое время ухаживал, не смогла сдержать эмоций и высказалась по поводу произошедшего. По ее мнению, Никита думал, что спор с Владом – шутка, и никто не выгонит его из-за такой ерунды.Кроме того, девушка уверена, что парень не извлек урок из сложившейся ситуации, поэтому она решила лично объяснить ему, в каком моменте он допустил ошибку, правда, изначально делала это в слишком грубой форме, за что позже принесла свои извинения.Брюнетка заявляет, что для всех было шоком, что Шалюков покинул телестройку, однако она изначально знала, чем все закончится пари с Кадони. Тем не менее, Ира все-таки надеялась, что несостоявшийся избранник все-таки останется в периметре, так как он хороший человек, и на «Доме-2» мог встретить достойную девушку.