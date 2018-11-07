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Джулия Робертс удивила поклонников модными розовыми волосами

Актриса Джулия Робертс недавно удивила поклонников модным сейчас среди молодёжи розовым цветом волос. На съёмках шоу Джимми Киммела Робертс появилась в розовом брючном костюме и волосами ему в тон.

Джулия Робертс удивила поклонников модными розовыми волосами

1 ноября Джулия Робертс была приглашена на съёмки телешоу Джимми Киммела. В студии звезда появилась в новом образе, чем немало удивила публику. Элегантный брючный костюм розового цвета, в тон ему волосы, собранные в небрежную косу, пришлись по вкусу фанатам знаменитости. Они отмечают, что 51-летняя Робертс выглядит чрезвычайно необычно и ярко.

Покрасила волосы в цвет millennial pink не только Джулия Робертс. Необычный оттенок полюбился также инста-дивам Хлое Кардашьян и Карди Би. Цвет достаточно непривычный, но при этом выглядит довольно натурально и привлекательно.

Кстати, Джулия Робертс отметила, что с таким цветом волос долго не будет ходить, так как он был просто частью образа для Хэллоуина, который актриса отмечала в костюме фламинго. Через некоторое время окраска волос смоется, и поклонники будут лицезреть свою любимицу в её привычном стиле.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:00

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