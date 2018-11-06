Виталина Цымбалюк-Романовская примерила образ Мэрилин Монро

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая известной благодаря замужеству и скандальному разводу с Арменом Джигарханяном, поделилась на своей странице в Instagram снимками с недавней фотосессии. Результат, по словам Виталины, превзошёл все её ожидания. В своём посте Виталина благодарит Прохора Шаляпина за то, что посоветовал ей отличных специалистов, воплотивших желаемый образ в реальность. Как комментируют подписчики, Цымбалюк-Романовская стала точной копией секс-символа Голливуда Мэрилин Монро.После развода Виталину часто замечают в компании певца Прохора Шаляпина. Критики отмечают, что в его обществе она стала более утончённой, женственной и элегантной. Как стало известно, Прохор с Виталиной недавно ездили к маме певца в Волгоград, в свете чего, возможно, скоро появятся новости об их свадьбе.