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Виталина Цымбалюк-Романовская примерила образ Мэрилин Монро

Экс-супруга известного российского актёра Армена Джигарханяна представила пользователям сети Instagram свой новый образ. На снимках Виталина Цымбалюк-Романовская удивительно похожа на звезду Голливуда Мэрилин Монро.

Виталина Цымбалюк-Романовская примерила образ Мэрилин Монро

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, ставшая известной благодаря замужеству и скандальному разводу с Арменом Джигарханяном, поделилась на своей странице в Instagram снимками с недавней фотосессии. Результат, по словам Виталины, превзошёл все её ожидания. В своём посте Виталина благодарит Прохора Шаляпина за то, что посоветовал ей отличных специалистов, воплотивших желаемый образ в реальность. Как комментируют подписчики, Цымбалюк-Романовская стала точной копией секс-символа Голливуда Мэрилин Монро.

После развода Виталину часто замечают в компании певца Прохора Шаляпина. Критики отмечают, что в его обществе она стала более утончённой, женственной и элегантной. Как стало известно, Прохор с Виталиной недавно ездили к маме певца в Волгоград, в свете чего, возможно, скоро появятся новости об их свадьбе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 22:00

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