Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной 2018 года по версии People
Стало известно имя самого сексуального мужчины 2018 года по версии издания People. Им признали британского киноактера Идриса Эльбу. Победителя назвал в прямом эфире ведущий Джимми Феллон.
Потом и сам актер появился в студии. Эльба смог обойти таких голливудских звезд, как Майкл Джордан, Крис Пратт, а также Джейсон Момоа. По словам актера, его мать будет им гордиться.
Идрис Эльба родился в Лондоне, хотя его отец родом из Сьерра-Леоне, а мама – из Ганы. Свою карьеру 46-летний актер начал в 1990-х годах, когда снялся в нескольких телесериалах. В 2008 году он стал центральным персонажем криминальной ленты «Рок-н-рольщик».
Еще через два года Эльба принял участие в «Мальчиках-налетчиках», а также исполнил главную роль в детективном проекте «Лютер». В 2010-х артист начал работать в Голливуде, где в 2012 году участвовал в «Прометее» и второй части «Призрачного гонщика», а в 2013-м – в «Тихоокеанском рубеже». Помимо этого, Эльба стал звездой трилогии «Тор», части которой представили широкой публике в 2011, 2013 и 2017 годах.
Потом и сам актер появился в студии. Эльба смог обойти таких голливудских звезд, как Майкл Джордан, Крис Пратт, а также Джейсон Момоа. По словам актера, его мать будет им гордиться.
Идрис Эльба родился в Лондоне, хотя его отец родом из Сьерра-Леоне, а мама – из Ганы. Свою карьеру 46-летний актер начал в 1990-х годах, когда снялся в нескольких телесериалах. В 2008 году он стал центральным персонажем криминальной ленты «Рок-н-рольщик».
Еще через два года Эльба принял участие в «Мальчиках-налетчиках», а также исполнил главную роль в детективном проекте «Лютер». В 2010-х артист начал работать в Голливуде, где в 2012 году участвовал в «Прометее» и второй части «Призрачного гонщика», а в 2013-м – в «Тихоокеанском рубеже». Помимо этого, Эльба стал звездой трилогии «Тор», части которой представили широкой публике в 2011, 2013 и 2017 годах.