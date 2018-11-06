Идрис Эльба стал самым сексуальным мужчиной 2018 года по версии People





Потом и сам актер появился в студии. Эльба смог обойти таких голливудских звезд, как Майкл Джордан, Крис Пратт, а также Джейсон Момоа. По словам актера, его мать будет им гордиться.Идрис Эльба родился в Лондоне, хотя его отец родом из Сьерра-Леоне, а мама – из Ганы. Свою карьеру 46-летний актер начал в 1990-х годах, когда снялся в нескольких телесериалах. В 2008 году он стал центральным персонажем криминальной ленты «Рок-н-рольщик».Еще через два года Эльба принял участие в «Мальчиках-налетчиках», а также исполнил главную роль в детективном проекте «Лютер». В 2010-х артист начал работать в Голливуде, где в 2012 году участвовал в «Прометее» и второй части «Призрачного гонщика», а в 2013-м – в «Тихоокеанском рубеже». Помимо этого, Эльба стал звездой трилогии «Тор», части которой представили широкой публике в 2011, 2013 и 2017 годах.