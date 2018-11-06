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Максим Фадеев обвинил рэп-исполнителя Face в плагиате

Максим Фадеев обвинил рэп-исполнителя Ивана Дремина, известного под псевдонимом Face, в плагиате. Такое мнение продюсер озвучил в эфире канала «Дождь».

Максим Фадеев обвинил рэп-исполнителя Face в плагиате

Музыкант рассказал, что ознакомился с выпущенным в начале осени альбомом рэп-исполнителя «Пути неисповедимы». «Я все не слушал, а проматывал», – добавил Фадеев. Он добавил, что творчество Face его не заинтересовало: «Я послушал его песни, понял, что это плагиат, и мне не интересно знакомиться с остальным». В частности, продюсер отметил, что композиция под названием «Я роняю Запад» – «чужой западный трек».

Кроме того, Фадееву не нравится, что рэпер не может определиться с собственными взглядами. «Он говорит то одно, то другое. То свою страну не любит, то Запад роняет», – подчеркнул продюсер.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 17:00

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