Максим Фадеев обвинил рэп-исполнителя Face в плагиате





Музыкант рассказал, что ознакомился с выпущенным в начале осени альбомом рэп-исполнителя «Пути неисповедимы». «Я все не слушал, а проматывал», – добавил Фадеев. Он добавил, что творчество Face его не заинтересовало: «Я послушал его песни, понял, что это плагиат, и мне не интересно знакомиться с остальным». В частности, продюсер отметил, что композиция под названием «Я роняю Запад» – «чужой западный трек».Кроме того, Фадееву не нравится, что рэпер не может определиться с собственными взглядами. «Он говорит то одно, то другое. То свою страну не любит, то Запад роняет», – подчеркнул продюсер.