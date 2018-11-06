Ремонт смартфона Huawei Mate 20 Pro будет сложным и не дешевым, заявили эксперты iFixit
Смартфон Huawei Mate 20 Pro, который уже побывал в одной разборке в Поднебесной, теперь смогли разобрать и специалисты iFixit. В итоге они заявили, ремонт будет сложным и недешевым.
В качестве плюса эксперты отметили, что многие компоненты гаджета выполнены, как отдельные модули, потому в случае поломки есть возможность заменить конкретный модуль, а не всю плату.
Для замены батареи надо снять заднюю панель и рамку, куда прикреплена беспроводная зарядка (ее можно использовать и для других девайсов беспроводным способом), вспышка с двумя светодиодами и антенна модуля NFC. Крепятся элементы с помощью стандартных винтов к крестообразным шлицам Philips и клея – для опытного мастера не составит труда разобрать смартфон.
Есть и минусы. Во-первых, есть много шлейфовых соединений, с ними нужно обращаться крайне аккуратно. Во-вторых, при демонтаже приклеенного стекла передней и задней панелей его легко сломать, а без этого не получится добраться к другим элементам смартфона.
По этой же причине для замены экрана придется приложить много усилий и денег. Помимо этого, сомнительно, что можно будет заменить экран отдельно от сканера отпечатков.
В качестве плюса эксперты отметили, что многие компоненты гаджета выполнены, как отдельные модули, потому в случае поломки есть возможность заменить конкретный модуль, а не всю плату.
Для замены батареи надо снять заднюю панель и рамку, куда прикреплена беспроводная зарядка (ее можно использовать и для других девайсов беспроводным способом), вспышка с двумя светодиодами и антенна модуля NFC. Крепятся элементы с помощью стандартных винтов к крестообразным шлицам Philips и клея – для опытного мастера не составит труда разобрать смартфон.
Есть и минусы. Во-первых, есть много шлейфовых соединений, с ними нужно обращаться крайне аккуратно. Во-вторых, при демонтаже приклеенного стекла передней и задней панелей его легко сломать, а без этого не получится добраться к другим элементам смартфона.
По этой же причине для замены экрана придется приложить много усилий и денег. Помимо этого, сомнительно, что можно будет заменить экран отдельно от сканера отпечатков.
Технологии
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 16:45