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Ремонт смартфона Huawei Mate 20 Pro будет сложным и не дешевым, заявили эксперты iFixit

Смартфон Huawei Mate 20 Pro, который уже побывал в одной разборке в Поднебесной, теперь смогли разобрать и специалисты iFixit. В итоге они заявили, ремонт будет сложным и недешевым.

Ремонт смартфона Huawei Mate 20 Pro будет сложным и не дешевым, заявили эксперты iFixit

В качестве плюса эксперты отметили, что многие компоненты гаджета выполнены, как отдельные модули, потому в случае поломки есть возможность заменить конкретный модуль, а не всю плату.

Для замены батареи надо снять заднюю панель и рамку, куда прикреплена беспроводная зарядка (ее можно использовать и для других девайсов беспроводным способом), вспышка с двумя светодиодами и антенна модуля NFC. Крепятся элементы с помощью стандартных винтов к крестообразным шлицам Philips и клея – для опытного мастера не составит труда разобрать смартфон.

Есть и минусы. Во-первых, есть много шлейфовых соединений, с ними нужно обращаться крайне аккуратно. Во-вторых, при демонтаже приклеенного стекла передней и задней панелей его легко сломать, а без этого не получится добраться к другим элементам смартфона.

По этой же причине для замены экрана придется приложить много усилий и денег. Помимо этого, сомнительно, что можно будет заменить экран отдельно от сканера отпечатков.



 
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Технологии
Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 16:45

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