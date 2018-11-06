Бузова продолжает копить деньги для того, чтобы купить «Локомотив» и отомстить Тарасову

«Заполучив в свои руки «Локомотив», в которой работает Тарасов, Бузова получит контроль не только над Дмитрием, но и над всеми футболистами! Уверен, у Ольги все получится и совсем скоро она воплотит свой план в жизнь, и лишит бывшего мужа работы и хорошей заработной платы!» - заявил специалист в области шоу-бизнеса.

Всем известно, что в последние несколько месяцев Ольга тщательно сконцентрировала внимание на своей певческой карьере. Певица то и дело радует преданных поклонников новыми песнями и десятками выступлений, все меньше оставляя времени на отдых.Так как Бузовой приходится постоянно жертвовать отдыхом, в последнее время многих интернет-пользователей начало интересовать, почему же телезнаменитость сознательно портит свое здоровье и откладывает создание семьи на будущее.И вот несколько часов назад Ольга Бузова объяснила, в чем же причина. Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что так же, как и другие люди, хочет высыпаться и отдохнуть, но преследование определенной финальной цели для нее куда важнее отдыха и сна.Ольга подчеркнула, что планирует достичь поставленной перед собой задачи, после чего ее и будет ждать долгожданных отпуск. Такое заявление Бузовой один из экспертов в области шоу-бизнеса растолковал весьма интересно. По мнению специалиста, который пожелал остаться инкогнито, поющая телеведущая изматывает себя концертами для того, чтобы накопить побольше денег и отомстить бывшему супругу Дмитрию Тарасову.Эксперт уверен, что Ольга Бузова планирует приобрести футбольный клуб «Локомотив», где играет ее экс-муженек, чтобы получить полный контроль над мужчиной, которые не только изменил ей, но и предал, ведь знаменитость так и не смогла простить Тарасову того, что он после развода не оставил ей и копейки.К слову, к подобным выводам в последнее время начали приходить многие поклонники Ольги Бузовой и некоторые СМИ, а также большое количество недоброжелателей певицы.