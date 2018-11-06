Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную версию





От стандартного паркетника транспортное средство отличается стильным аэродинамическим обвесом, иными бамперами, присутствием массивной радиаторной решеткой на два уровня, диффузором и увеличенным в размере задним спойлером.Салон SWM G01 F получил кожаные кресла с четко выраженной боковой поддержкой и контрастной прострочкой. В отделке производитель решил использовать вставки из ярко-желтого оттенка.Если говорить о технических параметрах, то под капотом установлен турбодвижок на 1,5 литра, способный выдавать 156 лошадиных сил. В качестве коробки передач выступает 6-диапазонный «автомат». Привод в SWM G01 F предлагается исключительно передний.Стоит напомнить, что SWM Motors принадлежит компании Shineray Motorcycle и концерну Brilliance. Стандартная модификация появилась на рынке минувшим летом. Что касается дизайна, то над ним работали итальянские специалисты.Премьера модифицированного спорткара состоится 16 ноября в рамках автосалона в Гуанчжоу. О ценовой политике пока ничего не говорится. В Китае за обычный паркетник придется заплатить от 760 тысяч до 1,446 миллиона рублей.