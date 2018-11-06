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Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную версию

Компания SWM Motors готовится презентовать спортивную вариацию нового кроссовера SWM G01. Модель получила название SWM G01 F.

Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную версию

От стандартного паркетника транспортное средство отличается стильным аэродинамическим обвесом, иными бамперами, присутствием массивной радиаторной решеткой на два уровня, диффузором и увеличенным в размере задним спойлером.

Салон SWM G01 F получил кожаные кресла с четко выраженной боковой поддержкой и контрастной прострочкой. В отделке производитель решил использовать вставки из ярко-желтого оттенка.

Если говорить о технических параметрах, то под капотом установлен турбодвижок на 1,5 литра, способный выдавать 156 лошадиных сил. В качестве коробки передач выступает 6-диапазонный «автомат». Привод в SWM G01 F предлагается исключительно передний.

Стоит напомнить, что SWM Motors принадлежит компании Shineray Motorcycle и концерну Brilliance. Стандартная модификация появилась на рынке минувшим летом. Что касается дизайна, то над ним работали итальянские специалисты.

Премьера модифицированного спорткара состоится 16 ноября в рамках автосалона в Гуанчжоу. О ценовой политике пока ничего не говорится. В Китае за обычный паркетник придется заплатить от 760 тысяч до 1,446 миллиона рублей.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:30

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