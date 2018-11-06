Lada Largus подорожал из-за обязательной опции





Измененные прайсы уже имеются у официальных дилеров и на сайте производителя. Теперь фургон Largus может приобрести минимум за 540,9 тысячи рублей, кроссовер обойдется в 729,0 тысячи рублей, «гражданская» версия – 570,9 тысячи рублей.1 октября автомобиль Lada Largus подорожал на 10 тысяч рублей. Производитель тогда не обозначил причины корректировки ценника.Автомобиль выпускается компанией «АвтоВАЗ» с 2012 года. Его внешний вид с тех пор сохраняется, но производитель время от времени меняет агрегаты и узлы преимущественно на отечественные.Если говорить о системе «ЭРА-Глонасс», то на сегодняшний день она насчитывает 2,7 миллиона автомобилей. С 1 января 2015 года обработано и принято 2 миллиона вызовов. Только 20,3 тысячи из них потребовали реагирования оперативных служб. В автоматическом режиме после ДТП со значительными повреждения машин поступили 11,2 тысячи вызовов. Среднее время передачи информации составляет не более 19 секунд.