АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от сердечно-сосудистых заболеваний
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Lada Largus подорожал из-за обязательной опции

На российском рынке вновь подорожал Lada Largus. На этот раз повышение ценника составило 6 тысяч рублей для всех комплектаций. Причиной подорожания стала установка системы «ЭРА-Глонасс».

Lada Largus подорожал из-за обязательной опции

Измененные прайсы уже имеются у официальных дилеров и на сайте производителя. Теперь фургон Largus может приобрести минимум за 540,9 тысячи рублей, кроссовер обойдется в 729,0 тысячи рублей, «гражданская» версия – 570,9 тысячи рублей.

1 октября автомобиль Lada Largus подорожал на 10 тысяч рублей. Производитель тогда не обозначил причины корректировки ценника.
Автомобиль выпускается компанией «АвтоВАЗ» с 2012 года. Его внешний вид с тех пор сохраняется, но производитель время от времени меняет агрегаты и узлы преимущественно на отечественные.

Если говорить о системе «ЭРА-Глонасс», то на сегодняшний день она насчитывает 2,7 миллиона автомобилей. С 1 января 2015 года обработано и принято 2 миллиона вызовов. Только 20,3 тысячи из них потребовали реагирования оперативных служб. В автоматическом режиме после ДТП со значительными повреждения машин поступили 11,2 тысячи вызовов. Среднее время передачи информации составляет не более 19 секунд.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диета народов боливийской Амазонки защитит от
Недавно избитая Наталья Игрунова вернулась на
Обновленный кроссовер SWM G01 получил спортивную
NASA скрывает угрозу столкновения Земли с
После расставания с бойфрендом Юлия Началова не
Композитор Владимир Быстряков назвал неожиданную
Эксперты предупреждают об опасности использования
Мошенники под видом Илона Маска украли биткоины
Lada Largus подорожал из-за обязательной опции
В Британии тысячи детей переносят операцию по
"Особенный" сын Эвелины Бледанс сочинил песню для
Учёные планируют связаться с пришельцами при
В России отзывают 8 млн таблеток от давления,
В России создают сверхдальние беспилотники
На монете в честь саммита Россия-США допустили
Екатерина Вуличенко призналась, что из-за
Ученые: Любители чёрного кофе склонны к садизму
«GM-АвтоВАЗ» запустил предновогоднюю акцию при
Агата Муцениеце позже всех поздравила с днем
Женщины-«жаворонки» менее подвержены риску
Шнуров посвятил стих чиновнице, заявившей о
Светлана Зейналова крестила младшую дочь
Пятикамерный флагман Nokia 9 показали на видео
Снова отзыв: В Германии продавали фасованную
Экс-солист группы "Отпетые мошенники" Игорь
Проект «Дом-2» в своих эфирах пропагандирует
Учёные: Изучать виды рыб в мутной воде поможет их
Рита Дакота на Бали играет в гольф с известным
Украинская певица Таисия Повалий заставила
Марго Овсянникова из «Дома-2» составит
Просмотреть все новости