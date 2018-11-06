Учёные планируют связаться с пришельцами при помощи лазера





Daily Mail сообщает о том, что благодаря этому проекту, быстрее удастся привлечь внимание представителей иных звёздных систем, превосходящих человечество в техническом развитии.Мощность лазера будет составлять около 1-2 мегаватта, что поможет "подсвечивать" Землю, прибегая к помощи огромного телескопа высотой 30 метров. Благодаря таким действиям можно дать сигнал о существовании жизни на Земле всем обитателям космоса. Исследователи считают такие разработки внушительной помощью в установлении связи с разумными существами, которые могут пребывать в таких удаленных районах Вселенной, как Проксима Центавра, самая близкая звездная система к Солнцу. Также учёные планируют сигнализировать при помощи лазерной установки звезде в район TRAPPIST-1, находящейся в созвездии Водолея, на расстоянии более 40 световых лет от Солнца.