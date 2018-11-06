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Учёные планируют связаться с пришельцами при помощи лазера

Учёные считают, что используя мощный поток излучения можно помочь пришельцам обнаружить Землю. Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) обнародовали проект гигантского лазера, который планируют направить в дальний космос.

Учёные планируют связаться с пришельцами при помощи лазера

Daily Mail сообщает о том, что благодаря этому проекту, быстрее удастся привлечь внимание представителей иных звёздных систем, превосходящих человечество в техническом развитии.

Мощность лазера будет составлять около 1-2 мегаватта, что поможет "подсвечивать" Землю, прибегая к помощи огромного телескопа высотой 30 метров. Благодаря таким действиям можно дать сигнал о существовании жизни на Земле всем обитателям космоса. Исследователи считают такие разработки внушительной помощью в установлении связи с разумными существами, которые могут пребывать в таких удаленных районах Вселенной, как Проксима Центавра, самая близкая звездная система к Солнцу. Также учёные планируют сигнализировать при помощи лазерной установки звезде в район TRAPPIST-1, находящейся в созвездии Водолея, на расстоянии более 40 световых лет от Солнца.



 
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Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 12:38

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