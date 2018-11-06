После расставания с бойфрендом Юлия Началова не торопится идти в ЗАГС





В 2011 году после пяти лет совместной жизни Юлия Началова развелась с отцом ее 11-летней дочери Веры футболистом Евгением Алдониным. Спустя несколько лет она появилась в обществе нового мужчины по имени Вячеслав. Многие поклонники считали, что Юлия Началова наконец-то встретила своего избранника, и не за горой вторая свадьба.Однако что-то пошло не так, и в недавнем интервью Юлия Началова снова заговорила об одиночестве. Она совершенно не жалеет, что ее прошлые отношения так ничем и не закончились, поэтому Юлия решила сконцентрировать внимание на родных и близких. Певица уверена, что в будущем она еще встретит мужчину своей мечты, который разделит с ней ее интересы.