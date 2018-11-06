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После расставания с бойфрендом Юлия Началова не торопится идти в ЗАГС

Юлия Началова после разрыва отношений с новым избранником решила не спешить с походом в ЗАГС. По словам российской певицы, она не собирается тратить время на мужчин, предпочитая вести себя свободно, как героиня Джулии Робертс в картине «Ешь. Молись. Люби».

После расставания с бойфрендом Юлия Началова не торопится идти в ЗАГС

В 2011 году после пяти лет совместной жизни Юлия Началова развелась с отцом ее 11-летней дочери Веры футболистом Евгением Алдониным. Спустя несколько лет она появилась в обществе нового мужчины по имени Вячеслав. Многие поклонники считали, что Юлия Началова наконец-то встретила своего избранника, и не за горой вторая свадьба.

Однако что-то пошло не так, и в недавнем интервью Юлия Началова снова заговорила об одиночестве. Она совершенно не жалеет, что ее прошлые отношения так ничем и не закончились, поэтому Юлия решила сконцентрировать внимание на родных и близких. Певица уверена, что в будущем она еще встретит мужчину своей мечты, который разделит с ней ее интересы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:15

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