После расставания с бойфрендом Юлия Началова не торопится идти в ЗАГС
Юлия Началова после разрыва отношений с новым избранником решила не спешить с походом в ЗАГС. По словам российской певицы, она не собирается тратить время на мужчин, предпочитая вести себя свободно, как героиня Джулии Робертс в картине «Ешь. Молись. Люби».
В 2011 году после пяти лет совместной жизни Юлия Началова развелась с отцом ее 11-летней дочери Веры футболистом Евгением Алдониным. Спустя несколько лет она появилась в обществе нового мужчины по имени Вячеслав. Многие поклонники считали, что Юлия Началова наконец-то встретила своего избранника, и не за горой вторая свадьба.
Однако что-то пошло не так, и в недавнем интервью Юлия Началова снова заговорила об одиночестве. Она совершенно не жалеет, что ее прошлые отношения так ничем и не закончились, поэтому Юлия решила сконцентрировать внимание на родных и близких. Певица уверена, что в будущем она еще встретит мужчину своей мечты, который разделит с ней ее интересы.
В 2011 году после пяти лет совместной жизни Юлия Началова развелась с отцом ее 11-летней дочери Веры футболистом Евгением Алдониным. Спустя несколько лет она появилась в обществе нового мужчины по имени Вячеслав. Многие поклонники считали, что Юлия Началова наконец-то встретила своего избранника, и не за горой вторая свадьба.
Однако что-то пошло не так, и в недавнем интервью Юлия Началова снова заговорила об одиночестве. Она совершенно не жалеет, что ее прошлые отношения так ничем и не закончились, поэтому Юлия решила сконцентрировать внимание на родных и близких. Певица уверена, что в будущем она еще встретит мужчину своей мечты, который разделит с ней ее интересы.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:15