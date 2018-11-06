Женщины-«жаворонки» менее подвержены риску развития рака молочной железы





Группа специалистов провела масштабное исследование среди почти 400 тысяч женщин, которым сначала предложили пройти тест на определение типа «жаворонок» или «сова», после чего обследовали каждую на предмет наличия предрасположенности к раку молочной железы. Оказалось, что именно те, чьи биологические часы заставляют просыпаться с первыми лучами солнца, в два раза реже болеют данным опасным недугом, чем люди, чей пик активности приходится на вечернее время. Для получения точного результата учёные использовали метод так называемой менделеевской рандомизации, в рамках которого определили 341 фрагмент ДНК, определив, кто из респондентов биологически запрограммирован быть «совой», а кто «жаворонком». Оказалось, что на 100 человек среди «сов» сразу 2 женщины уже болели или имели риск развития рака молочной железы в будущем, в то время, как среди «жаворонков» этот показатель составил 1 на 100.Сейчас учёные уверенно заявляют, что биологические часы человека напрямую связаны с тем, какими болезнями он может заболеть в будущем. Несмотря на это, понять, что же именно делает «жаворонков» менее подверженными риску развития рака молочной железы, нежели «сов», специалистам предстоит уже в своих дальнейших исследованиях.