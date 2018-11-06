В России отзывают 8 млн таблеток от давления, вызывающих рак
С российского рынка отозвано более 8 млн таблеток от давления, способных спровоцировать развитие рака. Все препараты созданы на основе китайского валсартана, в составе которого в июне 2018 года европейские ученые нашли NDMA — отходы, получаемые при производстве ракетного топлива.
По словам специалистов Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM), примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA) могли оказаться в китайском валсартане из-за нарушения технологии производства или брака. Если в течение длительного времени принимать NDMA, то риски возникновения рака многократно возрастают.
В России в конце 2000-х годов лекарства на основе валсартана приобрели популярность у людей, переживших инфаркт. Однако врачи предупреждали своих пациентов, что при наличии повышенного давления такие препараты, как «Валз», «Диован», «Вальсакор» и «Нортиван», принимать крайне опасно.
На сегодняшний день Росздравнадзор признал потенциально опасными более 400 препаратов на основе валсартана, произведенного на китайской фабрике «Чжецзян хуахай».
По словам специалистов Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM), примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA) могли оказаться в китайском валсартане из-за нарушения технологии производства или брака. Если в течение длительного времени принимать NDMA, то риски возникновения рака многократно возрастают.
В России в конце 2000-х годов лекарства на основе валсартана приобрели популярность у людей, переживших инфаркт. Однако врачи предупреждали своих пациентов, что при наличии повышенного давления такие препараты, как «Валз», «Диован», «Вальсакор» и «Нортиван», принимать крайне опасно.
На сегодняшний день Росздравнадзор признал потенциально опасными более 400 препаратов на основе валсартана, произведенного на китайской фабрике «Чжецзян хуахай».
Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:30