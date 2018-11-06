В России отзывают 8 млн таблеток от давления, вызывающих рак





По словам специалистов Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM), примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA) могли оказаться в китайском валсартане из-за нарушения технологии производства или брака. Если в течение длительного времени принимать NDMA, то риски возникновения рака многократно возрастают.В России в конце 2000-х годов лекарства на основе валсартана приобрели популярность у людей, переживших инфаркт. Однако врачи предупреждали своих пациентов, что при наличии повышенного давления такие препараты, как «Валз», «Диован», «Вальсакор» и «Нортиван», принимать крайне опасно.На сегодняшний день Росздравнадзор признал потенциально опасными более 400 препаратов на основе валсартана, произведенного на китайской фабрике «Чжецзян хуахай».