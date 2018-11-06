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В России отзывают 8 млн таблеток от давления, вызывающих рак

С российского рынка отозвано более 8 млн таблеток от давления, способных спровоцировать развитие рака. Все препараты созданы на основе китайского валсартана, в составе которого в июне 2018 года европейские ученые нашли NDMA — отходы, получаемые при производстве ракетного топлива.

В России отзывают 8 млн таблеток от давления, вызывающих рак

По словам специалистов Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM), примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA) могли оказаться в китайском валсартане из-за нарушения технологии производства или брака. Если в течение длительного времени принимать NDMA, то риски возникновения рака многократно возрастают.

В России в конце 2000-х годов лекарства на основе валсартана приобрели популярность у людей, переживших инфаркт. Однако врачи предупреждали своих пациентов, что при наличии повышенного давления такие препараты, как «Валз», «Диован», «Вальсакор» и «Нортиван», принимать крайне опасно.

На сегодняшний день Росздравнадзор признал потенциально опасными более 400 препаратов на основе валсартана, произведенного на китайской фабрике «Чжецзян хуахай».



 
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Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:30

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