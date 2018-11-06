Планшет Nook Tablet 10.1 стоит 130 долларов





Компания показала общественности устройство под торговым названием Nook Tablet 10.1, цена такого гаджета не превышает 130 $. Он оснащён IPS, размером 10,1 дюйма разрешением 1920х1200 пикселей.Наличие памяти в планшете 32 ГБ, имеется вход microSD, время работы без зарядного устройства более 8 часов. Наличие двух камер, датчики которых 2Мп каждая. Размеры -261,9х158х9,7 мм. Устройство имеет яркую картонную упаковку, где помещается зарядка и кабель и сам же планшет. Зарядное устройство имеет непривычную американскую "вилку".Производитель не говорит о платформе планшета, но существует предположение о том, что встроенный процессор является дешёвым. Гаджет работает на платформе Android, но имеет собственную оболочку компании.