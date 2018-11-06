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Планшет Nook Tablet 10.1 стоит 130 долларов

Компания Barnes & Noble выпустила новинку. Речь идет о планшете Nook Tablet 10.1 стоимостью 130 долларов с экраном Full HD и высокой автономностью.

Планшет Nook Tablet 10.1 стоит 130 долларов

Компания показала общественности устройство под торговым названием Nook Tablet 10.1, цена такого гаджета не превышает 130 $. Он оснащён IPS, размером 10,1 дюйма разрешением 1920х1200 пикселей.

Наличие памяти в планшете 32 ГБ, имеется вход microSD, время работы без зарядного устройства более 8 часов. Наличие двух камер, датчики которых 2Мп каждая. Размеры -261,9х158х9,7 мм. Устройство имеет яркую картонную упаковку, где помещается зарядка и кабель и сам же планшет. Зарядное устройство имеет непривычную американскую "вилку".

Производитель не говорит о платформе планшета, но существует предположение о том, что встроенный процессор является дешёвым. Гаджет работает на платформе Android, но имеет собственную оболочку компании.



 
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Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 10:50

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