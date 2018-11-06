Планшет Nook Tablet 10.1 стоит 130 долларов
Компания Barnes & Noble выпустила новинку. Речь идет о планшете Nook Tablet 10.1 стоимостью 130 долларов с экраном Full HD и высокой автономностью.
Компания показала общественности устройство под торговым названием Nook Tablet 10.1, цена такого гаджета не превышает 130 $. Он оснащён IPS, размером 10,1 дюйма разрешением 1920х1200 пикселей.
Наличие памяти в планшете 32 ГБ, имеется вход microSD, время работы без зарядного устройства более 8 часов. Наличие двух камер, датчики которых 2Мп каждая. Размеры -261,9х158х9,7 мм. Устройство имеет яркую картонную упаковку, где помещается зарядка и кабель и сам же планшет. Зарядное устройство имеет непривычную американскую "вилку".
Производитель не говорит о платформе планшета, но существует предположение о том, что встроенный процессор является дешёвым. Гаджет работает на платформе Android, но имеет собственную оболочку компании.
Компания показала общественности устройство под торговым названием Nook Tablet 10.1, цена такого гаджета не превышает 130 $. Он оснащён IPS, размером 10,1 дюйма разрешением 1920х1200 пикселей.
Наличие памяти в планшете 32 ГБ, имеется вход microSD, время работы без зарядного устройства более 8 часов. Наличие двух камер, датчики которых 2Мп каждая. Размеры -261,9х158х9,7 мм. Устройство имеет яркую картонную упаковку, где помещается зарядка и кабель и сам же планшет. Зарядное устройство имеет непривычную американскую "вилку".
Производитель не говорит о платформе планшета, но существует предположение о том, что встроенный процессор является дешёвым. Гаджет работает на платформе Android, но имеет собственную оболочку компании.
Технологии
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 10:50