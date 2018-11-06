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Презентация смартфона Vivo Nex 2 с двумя экранами состоится в декабре

В декабре 2018 года компания Vivo презентует свой новый флагманский смартфон Vivo Nex 2. Безрамочный гаджет, оснащенный выдвижной фронтальной камерой, станет преемником оригинального мобильного устройства Vivo Nex.

Презентация смартфона Vivo Nex 2 с двумя экранами состоится в декабре

Производитель пока не раскрыл технические характеристики устройства, однако известно, что у Vivo Nex 2 будет два экрана, как у недавно вышедшего смартфона Nubia X. Новое устройство Vivo будет оснащено дактилоскопическим датчиком, его разместили под основным дисплеем смартфона.

Кроме того, за быстродействие Vivo Nex 2 отвечают однокристальный чипсет компании Qualcomm Snapdragon 845 и 10 Гб оперативной памяти. Технические характеристики камер пока неизвестны.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:30

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