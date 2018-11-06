Презентация смартфона Vivo Nex 2 с двумя экранами состоится в декабре
В декабре 2018 года компания Vivo презентует свой новый флагманский смартфон Vivo Nex 2. Безрамочный гаджет, оснащенный выдвижной фронтальной камерой, станет преемником оригинального мобильного устройства Vivo Nex.
Производитель пока не раскрыл технические характеристики устройства, однако известно, что у Vivo Nex 2 будет два экрана, как у недавно вышедшего смартфона Nubia X. Новое устройство Vivo будет оснащено дактилоскопическим датчиком, его разместили под основным дисплеем смартфона.
Кроме того, за быстродействие Vivo Nex 2 отвечают однокристальный чипсет компании Qualcomm Snapdragon 845 и 10 Гб оперативной памяти. Технические характеристики камер пока неизвестны.
Производитель пока не раскрыл технические характеристики устройства, однако известно, что у Vivo Nex 2 будет два экрана, как у недавно вышедшего смартфона Nubia X. Новое устройство Vivo будет оснащено дактилоскопическим датчиком, его разместили под основным дисплеем смартфона.
Кроме того, за быстродействие Vivo Nex 2 отвечают однокристальный чипсет компании Qualcomm Snapdragon 845 и 10 Гб оперативной памяти. Технические характеристики камер пока неизвестны.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:30