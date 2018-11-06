Презентация смартфона Vivo Nex 2 с двумя экранами состоится в декабре





Производитель пока не раскрыл технические характеристики устройства, однако известно, что у Vivo Nex 2 будет два экрана, как у недавно вышедшего смартфона Nubia X. Новое устройство Vivo будет оснащено дактилоскопическим датчиком, его разместили под основным дисплеем смартфона.Кроме того, за быстродействие Vivo Nex 2 отвечают однокристальный чипсет компании Qualcomm Snapdragon 845 и 10 Гб оперативной памяти. Технические характеристики камер пока неизвестны.