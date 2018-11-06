СК РФ показал видео с места гибели многодетной семьи в Кузбассе





Следователи сообщили, что на месте ЧП были найдены семь останков, включая пятерых детей. Ранее на «скорой помощи» были доставлены в больницу 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, скончавшийся на больничной койке.По факту гибели восьми человек, из которых шестеро - дети, было возбуждено уголовное дело. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, правоохранители выясняют обстоятельства трагического инцидента.