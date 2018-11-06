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СК РФ показал видео с места гибели многодетной семьи в Кузбассе

Следственным комитетом РФ было опубликовано видео с места гибели многодетной семьи в Кузбассе. На кадрах небольшого ролика можно видеть уничтоженную пламенем крышу, обугленные стены, поврежденные дворовые постройки.

СК РФ показал видео с места гибели многодетной семьи в Кузбассе

Следователи сообщили, что на месте ЧП были найдены семь останков, включая пятерых детей. Ранее на «скорой помощи» были доставлены в больницу 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, скончавшийся на больничной койке.


По факту гибели восьми человек, из которых шестеро - дети, было возбуждено уголовное дело. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, правоохранители выясняют обстоятельства трагического инцидента.



 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:04

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