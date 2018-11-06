СК РФ показал видео с места гибели многодетной семьи в Кузбассе
Следственным комитетом РФ было опубликовано видео с места гибели многодетной семьи в Кузбассе. На кадрах небольшого ролика можно видеть уничтоженную пламенем крышу, обугленные стены, поврежденные дворовые постройки.
Следователи сообщили, что на месте ЧП были найдены семь останков, включая пятерых детей. Ранее на «скорой помощи» были доставлены в больницу 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, скончавшийся на больничной койке.
По факту гибели восьми человек, из которых шестеро - дети, было возбуждено уголовное дело. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, правоохранители выясняют обстоятельства трагического инцидента.
Следователи сообщили, что на месте ЧП были найдены семь останков, включая пятерых детей. Ранее на «скорой помощи» были доставлены в больницу 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, скончавшийся на больничной койке.
По факту гибели восьми человек, из которых шестеро - дети, было возбуждено уголовное дело. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, правоохранители выясняют обстоятельства трагического инцидента.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:04