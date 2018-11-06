Украинский депутат хотел купить подарок маме за фальшивые евро





Лозовой рассказал, что непосредственно перед отъездом из Киева его помощник поменял деньги в одном из обменников. Но первая же проверка показала, что никакого обменника на том месте уже нет. На протяжении восьми часов, пока шли разбирательства, депутат находился в полицейском участке, но потом был признан потерпевшим и отпущен.Подробности своих злоключений депутат рассказал в Facebook, отметив, что к поискам мошенников подключилась украинская полиция.