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Украинский депутат хотел купить подарок маме за фальшивые евро

Украинский депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой хотел купить подарок маме за фальшивые евро. При попытке расплатиться в магазине Duty Free аэропорта Праги мужчину задержали, поскольку в Чехии оплата покупок поддельными деньгами приравнивается к производству фальшивок.

Украинский депутат хотел купить подарок маме за фальшивые евро

Лозовой рассказал, что непосредственно перед отъездом из Киева его помощник поменял деньги в одном из обменников. Но первая же проверка показала, что никакого обменника на том месте уже нет. На протяжении восьми часов, пока шли разбирательства, депутат находился в полицейском участке, но потом был признан потерпевшим и отпущен.

Подробности своих злоключений депутат рассказал в Facebook, отметив, что к поискам мошенников подключилась украинская полиция.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:00

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