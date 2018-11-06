Украинский депутат хотел купить подарок маме за фальшивые евро
Украинский депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой хотел купить подарок маме за фальшивые евро. При попытке расплатиться в магазине Duty Free аэропорта Праги мужчину задержали, поскольку в Чехии оплата покупок поддельными деньгами приравнивается к производству фальшивок.
Лозовой рассказал, что непосредственно перед отъездом из Киева его помощник поменял деньги в одном из обменников. Но первая же проверка показала, что никакого обменника на том месте уже нет. На протяжении восьми часов, пока шли разбирательства, депутат находился в полицейском участке, но потом был признан потерпевшим и отпущен.
Подробности своих злоключений депутат рассказал в Facebook, отметив, что к поискам мошенников подключилась украинская полиция.
Лозовой рассказал, что непосредственно перед отъездом из Киева его помощник поменял деньги в одном из обменников. Но первая же проверка показала, что никакого обменника на том месте уже нет. На протяжении восьми часов, пока шли разбирательства, депутат находился в полицейском участке, но потом был признан потерпевшим и отпущен.
Подробности своих злоключений депутат рассказал в Facebook, отметив, что к поискам мошенников подключилась украинская полиция.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:00