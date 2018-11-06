Ural выпустит в 2019 году двигатель с космическими технологиями
Компания Ural разработает более мощную модификацию старого 750-кубового мотора, а также снимет с производства модели Ural M70. Презентация двигателя с космическими технологиями планируется уже в 2019 году.
В 2018 г компания Ural расширила производство новыми уникальными вариациями брендового мотоцикла, включая квадрокоптеры, запустила сверхсекретный проект Skunkworks, но не забыла и о старых моделях. Разработчики готовят обновленную модификацию давно устаревшего 750-кубового мотора.
Специалисты поработают над продлением срока службы двигателя, а также усовершенствуют его систему охлаждения: пересмотрят конструкцию, увеличат ребра и изменят отверстия выпуска и впуска. Появятся новые гравитационные литые поршни NASA388 из алюминия и диоксида кремния, вместо литых, тефлоновые инкрустационные юбки, уменьшающие трение, и модернизированные кольца, разрабатываемые по космическим технологиями с применением фосфат молибдена марганца с плазменным распылением.
В 2018 г компания Ural расширила производство новыми уникальными вариациями брендового мотоцикла, включая квадрокоптеры, запустила сверхсекретный проект Skunkworks, но не забыла и о старых моделях. Разработчики готовят обновленную модификацию давно устаревшего 750-кубового мотора.
Специалисты поработают над продлением срока службы двигателя, а также усовершенствуют его систему охлаждения: пересмотрят конструкцию, увеличат ребра и изменят отверстия выпуска и впуска. Появятся новые гравитационные литые поршни NASA388 из алюминия и диоксида кремния, вместо литых, тефлоновые инкрустационные юбки, уменьшающие трение, и модернизированные кольца, разрабатываемые по космическим технологиями с применением фосфат молибдена марганца с плазменным распылением.
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Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 04:00