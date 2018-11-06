Ural выпустит в 2019 году двигатель с космическими технологиями





В 2018 г компания Ural расширила производство новыми уникальными вариациями брендового мотоцикла, включая квадрокоптеры, запустила сверхсекретный проект Skunkworks, но не забыла и о старых моделях. Разработчики готовят обновленную модификацию давно устаревшего 750-кубового мотора.Специалисты поработают над продлением срока службы двигателя, а также усовершенствуют его систему охлаждения: пересмотрят конструкцию, увеличат ребра и изменят отверстия выпуска и впуска. Появятся новые гравитационные литые поршни NASA388 из алюминия и диоксида кремния, вместо литых, тефлоновые инкрустационные юбки, уменьшающие трение, и модернизированные кольца, разрабатываемые по космическим технологиями с применением фосфат молибдена марганца с плазменным распылением.