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Ural выпустит в 2019 году двигатель с космическими технологиями

Компания Ural разработает более мощную модификацию старого 750-кубового мотора, а также снимет с производства модели Ural M70. Презентация двигателя с космическими технологиями планируется уже в 2019 году.
Ural выпустит в 2019 году двигатель с космическими технологиями

В 2018 г компания Ural расширила производство новыми уникальными вариациями брендового мотоцикла, включая квадрокоптеры, запустила сверхсекретный проект Skunkworks, но не забыла и о старых моделях. Разработчики готовят обновленную модификацию давно устаревшего 750-кубового мотора.

Специалисты поработают над продлением срока службы двигателя, а также усовершенствуют его систему охлаждения: пересмотрят конструкцию, увеличат ребра и изменят отверстия выпуска и впуска. Появятся новые гравитационные литые поршни NASA388 из алюминия и диоксида кремния, вместо литых, тефлоновые инкрустационные юбки, уменьшающие трение, и модернизированные кольца, разрабатываемые по космическим технологиями с применением фосфат молибдена марганца с плазменным распылением.



 
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Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 04:00

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