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Сергей Крылов покинул телепроект «Дом-2» и попросил зрителей скинуться ему на проживание в Москве

Пока зрители телепроекта «Дом-2» возмущаются из-за несправедливого выгона Никиты Шалюкова, в Сети появилась информация о том, что в реальном времени за ворота ушел Сергей Крылов, более известный как Трактор.

Молодой человек много месяцев искал достойную избранницу, но в итоге добился лишь неприязнь Ольги Бузовой, которая никогда не верила, что простой парень из села сумеет расположить себе девушек, приходящих в периметр реалити-шоу.

Сергей Крылов покинул телепроект «Дом-2» и попросил зрителей скинуться ему на проживание в Москве

Однако ребятам Серега-тракторист нравился, и они даже голосовали за него в конкурсе «Человек года», так что он прошел в основной этап и с достоинством выдержал все испытания, оказавшись среди тех, кто достоял до конца возле куба, но в следующий тур он не прошел.

Сейчас, молодой человек не хочет возвращаться в родной город, так как за столько месяцев полюбил столицу и медийную жизнь, а потому планирует прочно закрепиться в Москве и сниматься в кино. Но для того, чтобы осуществить эти планы, ему необходима крыша над головой, а денег на ее съем у Сережи нет, поэтому он решил пойти проверенным путем.

Сергей Крылов покинул телепроект «Дом-2» и попросил зрителей скинуться ему на проживание в Москве

На своей странице в социальной сети Instagram Крылов опубликовал фотографию своей банковской карты и попросил подписчиков оказать ему материальную помощь.

Стоит отметить, что парень далеко не первый экс-участник телестройки, кто пытается заработать на фанатах. Около месяца назад эту же схему пыталась прокрутить Маргарита Овсянникова, попрошайничая на билет в Москву для Артема Сороки, но в конечном итоге заявила, что это была шутка, и все собранные деньги потратила на благотворительность.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:46

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