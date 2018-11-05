Adidas будет использовать дополненную реальность для быстрых покупок товаров
Специалисты компании Adidas придумали новый вариант использования дополненной реальности. В свою очередь она должна помочь потенциальным покупателям получить быстрее свой товар.
В Калифорнии в комплексе ComplexCon 3-4 ноября посетителям предоставили возможность использовать приложение, имеющее функции AR, помогающие быстро купить кроссовки. Приложение помогало посетителям комплекса быстро сориентироваться, отыскать магазин Adidas, приобрести желаемый продукт. В данном случае следует отсканировать размещённые в различных частях комплекса стенды, а также получить доступ непосредственно в форму заказа. Товар после оформления появлялся в специальных ящичках. Пока неясно, зачем такая сложность. Всё это можно сделать без дополненной реальности. По словам представителей Adidas подобный формат может помочь в случае реализации лимитированных продуктов.
Эксперты недавно заявили в Сети, что iPad является самым реализуемым планшетом в рамках современного рынка гаджетов.
В Калифорнии в комплексе ComplexCon 3-4 ноября посетителям предоставили возможность использовать приложение, имеющее функции AR, помогающие быстро купить кроссовки. Приложение помогало посетителям комплекса быстро сориентироваться, отыскать магазин Adidas, приобрести желаемый продукт. В данном случае следует отсканировать размещённые в различных частях комплекса стенды, а также получить доступ непосредственно в форму заказа. Товар после оформления появлялся в специальных ящичках. Пока неясно, зачем такая сложность. Всё это можно сделать без дополненной реальности. По словам представителей Adidas подобный формат может помочь в случае реализации лимитированных продуктов.
Эксперты недавно заявили в Сети, что iPad является самым реализуемым планшетом в рамках современного рынка гаджетов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:53