АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Adidas будет использовать дополненную реальность для быстрых покупок товаров

Специалисты компании Adidas придумали новый вариант использования дополненной реальности. В свою очередь она должна помочь потенциальным покупателям получить быстрее свой товар.

Adidas будет использовать дополненную реальность для быстрых покупок товаров


В Калифорнии в комплексе ComplexCon 3-4 ноября посетителям предоставили возможность использовать приложение, имеющее функции AR, помогающие быстро купить кроссовки. Приложение помогало посетителям комплекса быстро сориентироваться, отыскать магазин Adidas, приобрести желаемый продукт. В данном случае следует отсканировать размещённые в различных частях комплекса стенды, а также получить доступ непосредственно в форму заказа. Товар после оформления появлялся в специальных ящичках. Пока неясно, зачем такая сложность. Всё это можно сделать без дополненной реальности. По словам представителей Adidas подобный формат может помочь в случае реализации лимитированных продуктов.

Эксперты недавно заявили в Сети, что iPad является самым реализуемым планшетом в рамках современного рынка гаджетов.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Дно Марианской впадины может скрывать
Сергей Крылов покинул телепроект «Дом-2» и
Ченнинг Татум познакомил свою дочь с новой
Светлана Ходченкова показала стройные ноги в
Уфологи: Приближающаяся Черная дыра избавит Землю
«Она обошла меня сзади и вцепилась в спину»:
Седокова поделилась забавной зарисовкой в стиле
Яна Кошкина «голым» фото призвала фанатов
В интернет попали снимки располневшей Ольги
На выставке MWC Asus презентует смартфон Zenfone 6
Adidas будет использовать дополненную реальность
Ученые: Озоновый слой в земной стратосфере
В Японии создан «умный» банкомат для борьбы с
Суд обязал короля Бельгии пройти тест на отцовство
В Перу вандалы после разграбления 5000-летнего
Ольга Жарикова ностальгирует по телепроекту
На снимках астероида Рюгу уфологи обнаружили НЛО
Ученые: Океаны Земли «кишат» синдиальными
В Сети появились данные о новом неизвестном
Советские ученые в 1984 году нашли развалины
Ольга Рапунцель бросилась в объятия Влада Кадони
Ученые: Солнечная буря возле Земли выведет из
Оксана Ряска напала на Риту Ларченко после темы
Купеобразный кроссовер Changan CS85 покажут 16
Дима Билан обнародовал в Instagram видео возле
Юлия Высоцкая в купальнике восхитила фанатов в
Супруга Натальи Бардо Марюса Вайсберга обвиняют в
Жители Германии запечатлели на камеры НЛО во
Алиана Устиненко рассталась с Шабариным и
Владелец авто LADA VESTA рассказал о самой
Просмотреть все новости