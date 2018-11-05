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Ольга Жарикова ностальгирует по телепроекту «Дом-2»

Несколько дней назад Ольга Жарикова разместила на своей странице в социальной сети Instagram смешной ролик, в котором можно увидеть, какой она была на телепроекте «Дом-2», и как себя вел Александр Гобозов в отношениях с ней.

В комментариях многие подписчики с теплом вспомнили то время, а также предположили, что девушка начала скучать по реалити-шоу, а также по своему бывшему возлюбленному, а потому выложила такое видео.

Ольга Жарикова ностальгирует по телепроекту «Дом-2»

Однако в подписи к публикации Оля поспешила заверить всех, что не хочет вернуться на телестройку, а также к Саше Гобозову, а просто увидела этот ролик на странице у Андрея Денисова, более известного как Штрих, и решила, что оно должно быть и у нее в ленте.

«Неть, я не хочу вернуться на проект (пока), я не с Сашей (каждый день кто-то спрашивает), мы не общаемся почти совсем. Просто хочу оставить это видео у себя в ленте. Сейшелы последние пару месяцев на проекте для меня были не легкие и я терпеть не могла этот остров», - написала она.

Ольга Жарикова ностальгирует по телепроекту «Дом-2»

Тем не менее фанаты заверили Жарикову, что ее очень не хватает на «Доме-2», как и всех остальных, фигурирующих в опубликованном видео, участников. По их мнению, тогда эфиры с Острова любви смотреть было интересно, а сейчас им показывают сплошные скандалы, разборки и драки.

«С вами было весело на Доме2», «Классное видео Оля! Жаль конечно что с Сашей расстались, интересно было на вас смотреть на проекте!», «На самом деле, на тот момент был хороший коллектив, было много пар и одиночек, за которыми хотелось наблюдать, переживать... Сейчас же СКУЧНО!!! Оля, возвращайся!!!», «Какие же старички были классные, не то что сейчас там бардааак», «Сейчас на доме2 одни сумасшедшие… очень скучно смотреть», - высказались они.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:08

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