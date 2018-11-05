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Ученые: Океаны Земли «кишат» синдиальными паразитами

Ученые после того, как получили пробы воды из Южного океана, заявили, что количество синдиальных паразитов превышает все допустимые нормы. Выяснилось, что океаны Земли «кишат» паразитами, а в пробах было выявлено до 50% живых веществ.

Ученые: Океаны Земли «кишат» синдиальными паразитами


При изучении проб воды с помощью электронных микроскопов сложно было получить достоверный результат, поэтому ученые сделали секвенирование ДНК. По словам Брюса Дигла из Антарктического отдела, под микроскопом трудно рассмотреть паразитов, так как они могут жить внутри фитопланктона. Австралийский специалист отметил, что больше всего их было выявлено в воде, находящейся возле морского льда.

Брюс Дигл напомнил, что океаны Земли давно «кишат» различными паразитами, так как заражение произошло в далеком прошлом. Поэтому сейчас ученые хотят детально изучить, как происходило взаимодействие смертельных организмов с фитопланктоном.

Открытия, сделанное учеными, заставит весь научный мир по другому взглянуть на предыдущие исследования, посвященные экосистемам Южного океана. Дело в том, что паразитов не рассматривали ранее, как один из решающих факторов. Более полная картина теперь даст возможность понять, каким образом контролируется экосистема.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:00

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