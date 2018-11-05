



[b]В торговом центре в Минске камеры зафиксировали инцидент, который произошёл по улице Кальварийская. Обиженный минчанин из-за отказа в кредите кинул в женщину отрезанным пальцем.[b]Полиция, полагаясь на съёмку камеры наблюдения, считает что события того дня разворачивались следующим образом. Мужчина в салоне, торгующем телефонами хотел купить товар в кредит, но получил отказ из-за имевшейся задолженности перед компанией за её обслуживание. Он погасил этот долг, но так и не смог воспользоваться возможностью взять товар в кредит, так как сделку не одобрила служба безопасности оператора. Обиженный мужчина сходил в магазин напротив и приобрёл кухонных нож, затем освободил его от упаковки отрезал палец, после чего кинул его в лицо продавца, отказавшего в покупке.Сотрудники милиции, прибывшие на место происшествия, задержали этого человека. Он назвал данное действие местью продавцу, так как если бы заранее знал, что кредит не будет одобрен, не стал бы оплачивать задолженность. ГУВД информирует о том, что хулиган был в неадекватном состоянии из-за наркотиков, в настоящее время содержится в специализированном учреждении.Полиция также известила, что задержанный раньше привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.