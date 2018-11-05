АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Яна Рудковская опубликовала в Instagram архивное видео с вечеринки после венчания

Яна Рудковская накануне в соцсети Instagram в честь 35-летия своего супруга Евгения Плющенко обнародовала архивный ролик. На видео запечатлена вечеринка, которая состоялась после венчания звездной семьи.

Яна Рудковская опубликовала в Instagram архивное видео с вечеринки после венчания


По словам Яны Рудковской, смонтированное видео прислал их общий друг, который таким образом поздравил фигуриста с днем рождения. В ролике можно увидеть многих российских знаменитостей, а также Филиппа Киркорова, Валерию с Иосифом Пригожиным, Светлану Лободу, Машу Распутину и Кению Собчак. Публикация в течение суток собрала свыше 317 одобрительных лайков и более 420 комментариев, в которых поклонники просто «засыпали» поздравлениями Евгения Плющенко.

Стоит отметить, что вчера Яна Рудковская в честь дня рождения Евгения Плющенко обнародовала в соцсети фото, на котором она запечатлена с супругом в день их знакомства.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вооружённые украинцы в Чехии напали на местных
Путешественник во времени Ной рассказал о мировой
Лазерные технологии помогут астрономам засечь
Subaru отзывает около 100 тыс авто для проверки
Обозреватель CNN Ана Наварро оскорбила Дональда
Яна Рудковская опубликовала в Instagram архивное
Обиженный минчанин из-за отказа в кредите кинул в
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил энергетическое
Врачи не рекомендуют сразу после пробуждения
В Италии число жертв наводнений увеличилось до 30
МВФ: Китай изменил всю мировую экономику
Илон Маск поделился видео из скоростного тоннеля
Максим Виторган поздравил Ксению Собчак с днем
В Млечном Пути обнаружена звезда возрастом более
Компания Porsche показала на видео все версии
Валерия показала кадр со съемок откровенного клипа
После критики в Instagram Ольге Орловой пришлось
Фото 68-летнего Михаила Боярского без шляпы
Ученые: Вакцина от гриппа делает людей уязвимыми
Анна Хилькевич вышла на подиум вместе с 2-летней
Модель Ирина Шейк чувствует вину перед дочерью
Владивосток собираются посетить 600 кадетов из
Ученые развеяли шесть мифов о потере веса
Линдси Лохан на MTV EMA 2018 показала исхудавшую
Российские туристы рассказали сотрудникам
Леша Купин готовит документы для свадьбы на
Племянник супруги принца Гарри раскрыл "грязные
Медики объяснили, почему некоторые люди не хотят
Звезда «ДОМа-2» Роман Третьяков связал свою жизнь
Средневековый иранский водопровод поднимал воду
Просмотреть все новости