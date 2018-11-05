Яна Рудковская опубликовала в Instagram архивное видео с вечеринки после венчания
Яна Рудковская накануне в соцсети Instagram в честь 35-летия своего супруга Евгения Плющенко обнародовала архивный ролик. На видео запечатлена вечеринка, которая состоялась после венчания звездной семьи.
По словам Яны Рудковской, смонтированное видео прислал их общий друг, который таким образом поздравил фигуриста с днем рождения. В ролике можно увидеть многих российских знаменитостей, а также Филиппа Киркорова, Валерию с Иосифом Пригожиным, Светлану Лободу, Машу Распутину и Кению Собчак. Публикация в течение суток собрала свыше 317 одобрительных лайков и более 420 комментариев, в которых поклонники просто «засыпали» поздравлениями Евгения Плющенко.
Стоит отметить, что вчера Яна Рудковская в честь дня рождения Евгения Плющенко обнародовала в соцсети фото, на котором она запечатлена с супругом в день их знакомства.
По словам Яны Рудковской, смонтированное видео прислал их общий друг, который таким образом поздравил фигуриста с днем рождения. В ролике можно увидеть многих российских знаменитостей, а также Филиппа Киркорова, Валерию с Иосифом Пригожиным, Светлану Лободу, Машу Распутину и Кению Собчак. Публикация в течение суток собрала свыше 317 одобрительных лайков и более 420 комментариев, в которых поклонники просто «засыпали» поздравлениями Евгения Плющенко.
Стоит отметить, что вчера Яна Рудковская в честь дня рождения Евгения Плющенко обнародовала в соцсети фото, на котором она запечатлена с супругом в день их знакомства.