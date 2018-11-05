Стинг рассказал, что умеет играть на балалайке «Калинку»





В рамках интервью журналисты задавали множество вопросов легендарному певцу Стингу. Среди них прозвучал и вопрос о русских народных музыкальных инструментах, будет ли певец их использовать во время концертов по стране. Его ответ поразил всех присутствующих. Ведь он отметил, что играть на них не будет, но знает многие, а на балалайке может сыграть известную всем русскую песню «Калинка». В шутку знаменитость сказал, что может сделать это завтра на своем выступлении в Екатеринбурге.Напомним, что обладатель Оскара намерен дать концерты в столице России, Казани и Санкт-Петербурге. А начало гастрольного тура состоится в Екатеринбурге.