Линдси Лохан на MTV EMA 2018 показала исхудавшую фигуру

Линдси Лохан на «звездной» дорожке премии MTV удивила зрителей своим внешним видом. У звезды был замученный и уставший вид. Всем известно, что актриса не раз находилась в центре скандала. А в конце 2017 появилась информация, что она и вовсе уклоняется от уплаты налогов, а долг составил около 100000 долларов. Обвинив своего менеджера в ошибке, Лохан сбегает в Дубай.Зрители и юзеры раскритиковали фигуру и наряд своего кумира, посоветовав хорошо питаться, а не злоупотреблять диетами. Однако Линдси Лохан не так давно решила навести порядок в своей жизни и занялась благотворительностью. Но и здесь не обошлось без инцидента, два месяца назад актрису избили. Она помогала в Сирии одной бедной семье, но не смогла сдержать эмоций и осудила мать за то, что та плохо заботилась о своих детях, которые были вынуждены спать на улице.