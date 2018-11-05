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Линдси Лохан на MTV EMA 2018 показала исхудавшую фигуру

Американская киноактриса Линдси Лохан появилась на церемонии награждения MTV EMA 2018 в золотом платье с открытыми плечами. Поклонники были удивлены, увидев чересчур исхудавшего кумира.
Линдси Лохан на MTV EMA 2018 показала исхудавшую фигуру

Линдси Лохан на «звездной» дорожке премии MTV удивила зрителей своим внешним видом. У звезды был замученный и уставший вид. Всем известно, что актриса не раз находилась в центре скандала. А в конце 2017 появилась информация, что она и вовсе уклоняется от уплаты налогов, а долг составил около 100000 долларов. Обвинив своего менеджера в ошибке, Лохан сбегает в Дубай.

Зрители и юзеры раскритиковали фигуру и наряд своего кумира, посоветовав хорошо питаться, а не злоупотреблять диетами. Однако Линдси Лохан не так давно решила навести порядок в своей жизни и занялась благотворительностью. Но и здесь не обошлось без инцидента, два месяца назад актрису избили. Она помогала в Сирии одной бедной семье, но не смогла сдержать эмоций и осудила мать за то, что та плохо заботилась о своих детях, которые были вынуждены спать на улице.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:00

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