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Нюша на последних сроках беременности показала фигуру с округлившимся животом

Известная российская певица Нюша в своем блоге Instagram показала фигуру с округлившимся животом, сейчас артистка на последних сроках беременности. Поклонники предполагают, что родится двойня.
Нюша на последних сроках беременности показала фигуру с округлившимся животом

Не так давно певица Нюша в Instagram показала свои свежие фотографии, где она стоит на пляже и на ней надета футболка свободного кроя, которая не скрывает внушительный живот. Под публикацией артистка отметила, что во время беременности невозможно не читать познавательную литературу о здоровье. Ей удалось узнать, что за последнее десятилетие многие открытия совершали наши молодые ученые, а также, в последнее время медики связывают все болезни с психосоматикой. И в заключении написала: «Пока не родила». А вот рожать Нюша решила в Испании, где сейчас и находится вместе со своей мамой и супругом Игорем Сивовым.

Читатели блога подозревают, что у их кумира может быть и двойня, поскольку живот очень большой. Однако они желают ей легко родить и ждут с нетерпением новостей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:03

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