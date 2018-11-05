Ученые: Корень имбиря поможет сохранить ясную память и уничтожает раковые клетки





Имбирь помогает повысить иммунитет, в нем содержится высокая концентрация витаминов А и В, аскорбиновой кислоты, кальция, цинка, йода, натуральных антибиотиков. За счет присутствия огромного числа полезных элементов организм укрепляется, увеличивая сопротивляемость различным недугам.В частности, мозг начинается лучше функционировать. Имбирь помогает замедлять старение и гибель клеток. В корне продукта содержится свыше 40 жизненно важных антиоксидантов, а это помогает замедлить ухудшение состояния кожи. Кроме этого, имбирь способствует быстрому похудению, имеет болеутоляющие свойства.Скраб из этого продукта помогает в эффективной борьбе с целлюлитом, а маски для лица предотвращают появление прыщей. Присутствие имбиря в составе шампуней стимулирует рост волос и способствует их укреплению.