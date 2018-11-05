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Ученые: Корень имбиря поможет сохранить ясную память и уничтожает раковые клетки

Ученые выяснили, что корень имбиря поможет человеку сохранить ясную память, а также уничтожает раковые клетки. В целом этот продукт является очень полезным для организма.
Ученые: Корень имбиря поможет сохранить ясную память и уничтожает раковые клетки

Имбирь помогает повысить иммунитет, в нем содержится высокая концентрация витаминов А и В, аскорбиновой кислоты, кальция, цинка, йода, натуральных антибиотиков. За счет присутствия огромного числа полезных элементов организм укрепляется, увеличивая сопротивляемость различным недугам.

В частности, мозг начинается лучше функционировать. Имбирь помогает замедлять старение и гибель клеток. В корне продукта содержится свыше 40 жизненно важных антиоксидантов, а это помогает замедлить ухудшение состояния кожи. Кроме этого, имбирь способствует быстрому похудению, имеет болеутоляющие свойства.

Скраб из этого продукта помогает в эффективной борьбе с целлюлитом, а маски для лица предотвращают появление прыщей. Присутствие имбиря в составе шампуней стимулирует рост волос и способствует их укреплению.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:07

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