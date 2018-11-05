Риск землетрясений повышается из-за хранения воды под землей после нефтедобычи
Кроме нефти и газа, нефтегазовая индустрия вырабатывает довольно большое количество воды: как правило, этот показатель составляет около десяти кубометров воды на аналогичный объем нефти. Традиционно она применяется для того, чтобы с помощью её занять полученные большие полости в скважинах. Научное изыскание, произведенное представителями Техасского научного центра в США, продемонстрировало, что нахождение добытой жидкости под земной корой существенно увеличивает возможность возникновения подземных толчков.
В частности, как отмечает представитель центра Бриджит Скэнлон, такой сейсмический риск обусловлен влиянием роста давления, созданного хранящейся водой. Более того, он увеличивается пропорционально увеличению объема внедряемой жидкости, а также - скоростью её закачки.
Кроме того, данные исследования показывают, что большое влияние на уровень сейсмичности имеют факторы того, как люди управляют этой водой, и в каком именно месте под землей она содержится. В частности, в Оклахоме накопление воды производится в значительных по глубине геологических формациях - в результате, более пятидесяти процентов скважин именно этого центра нефтедобычи наиболее опасны, создавая опасность сейсмической угрозы. Немного меньшим количеством может "похвастаться" Игл Форд.
В частности, как отмечает представитель центра Бриджит Скэнлон, такой сейсмический риск обусловлен влиянием роста давления, созданного хранящейся водой. Более того, он увеличивается пропорционально увеличению объема внедряемой жидкости, а также - скоростью её закачки.
Кроме того, данные исследования показывают, что большое влияние на уровень сейсмичности имеют факторы того, как люди управляют этой водой, и в каком именно месте под землей она содержится. В частности, в Оклахоме накопление воды производится в значительных по глубине геологических формациях - в результате, более пятидесяти процентов скважин именно этого центра нефтедобычи наиболее опасны, создавая опасность сейсмической угрозы. Немного меньшим количеством может "похвастаться" Игл Форд.
Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 09:23