АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Риск землетрясений повышается из-за хранения воды под землей после нефтедобычи

Кроме нефти и газа, нефтегазовая индустрия вырабатывает довольно большое количество воды: как правило, этот показатель составляет около десяти кубометров воды на аналогичный объем нефти. Традиционно она применяется для того, чтобы с помощью её занять полученные большие полости в скважинах. Научное изыскание, произведенное представителями Техасского научного центра в США, продемонстрировало, что нахождение добытой жидкости под земной корой существенно увеличивает возможность возникновения подземных толчков.
Риск землетрясений повышается из-за хранения воды под землей после нефтедобычи

В частности, как отмечает представитель центра Бриджит Скэнлон, такой сейсмический риск обусловлен влиянием роста давления, созданного хранящейся водой. Более того, он увеличивается пропорционально увеличению объема внедряемой жидкости, а также - скоростью её закачки.

Кроме того, данные исследования показывают, что большое влияние на уровень сейсмичности имеют факторы того, как люди управляют этой водой, и в каком именно месте под землей она содержится. В частности, в Оклахоме накопление воды производится в значительных по глубине геологических формациях - в результате, более пятидесяти процентов скважин именно этого центра нефтедобычи наиболее опасны, создавая опасность сейсмической угрозы. Немного меньшим количеством может "похвастаться" Игл Форд.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 09:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Путешественница во времени» показала растение из
Молочные продукты негативно отражаются на мужском
Никита Пресняков снялся в романтической
Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам
Ученые: Шесть симптомов рака нельзя игнорировать
Светлана Лобода собирается дать несколько
Риск землетрясений повышается из-за хранения воды
Алексей Пушков назвал самые крупные ошибки Ангелы
Светлана Ходченкова налаживает личную жизнь с
Блокчейн-компания купила стартап по добыче
Саша Черно готовится к свадьбе в стиле
У московского ТЦ «Европейский» произошла массовая
Певица Валерия опубликовала фото в банном халате
Егор Холявин после серьезных осложнений готовится
Отец Анастасии Волочковой впервые смог сделать
Эксперты назвали три лучших европейских
Эксперты назвали самые востребованные модели
Компания Mahindra выводит на рынок Индии новый
В Колумбии вертолеты поднялись по тревоге из-за
Дуб бархатистый поможет ученым лечить рак и
Новую версию BMW M3 планируют оснастить
Магазин «Связной» продает смартфоны Xiaomi Redmi
Продажи новых легковых авто с автоматической КПП
На автомобильном рынке в 2019 году может
Модель Полина Аскери вышла замуж за 64-летнего
Ольга Шелест устроила необычную вечеринку в
В Санкт-Петербурге дважды за сутки «задержали»
Жительница Магнитогорска выиграла в шоу «Пятеро
Вера Брежнева показала поклонникам в Instagram
Ученые: Размеры порций еды не влияют на процессы
Просмотреть все новости