Светлана Лобода собирается дать несколько концертов в Германии





На фото, выложенном в сети, звезда держит в руках свою маленькую собачку. Этот снимал набрал более 200 тысяч лайков.Под своим постом в Instagram певица рассказала о своих дальнейших творческих планах, также искренне поблагодарила за переживания своих фанатов по поводу её здоровья. Самый первый концерт она планирует начать 10 ноября.Фанаты считают, что место проведения гастролей выбрано не случайно. В ФРГ проживает Тилль Линдеманн, солист группы Rammstein, который предположительно является родным отцом её второй дочери.