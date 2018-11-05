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Блокчейн-компания купила стартап по добыче ресурсов с астероидов

Компания ConsenSys, создающая приложение на основе блокчейна, выкупила стартап Planetary Resources по промышленному освоению астероидов. По словам представителей ConsenSys, они собираются «децентрализовать космическую отрасль».

Блокчейн-компания купила стартап по добыче ресурсов с астероидов


Основатель компании ConsenSys Джо Любин отметил, что слияние с Planetary Resources позволит объединить возможности освоения космоса с экосистемой, над которой работают их сотрудники. Основными задачами компаний станут демократизация и децентрализация космических проектов, направленных на раскрытие человеческого потенциала.

Целью стартапа, по словам бывшего сотрудника Лаборатории реактивного движения при NASA, а ныне гендиректора Planetary Resources Криса Левики, является «расширение ресурсной базы» Земли. Некоторые специалисты полагают, что промышленное освоение астероидов в будущем станет одним из самых перспективных направлений в индустрии. В свое время одним из инвесторов стартапа стал соучредитель корпорации Google Ларри Пейдж.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:53

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