Блокчейн-компания купила стартап по добыче ресурсов с астероидов
Компания ConsenSys, создающая приложение на основе блокчейна, выкупила стартап Planetary Resources по промышленному освоению астероидов. По словам представителей ConsenSys, они собираются «децентрализовать космическую отрасль».
Основатель компании ConsenSys Джо Любин отметил, что слияние с Planetary Resources позволит объединить возможности освоения космоса с экосистемой, над которой работают их сотрудники. Основными задачами компаний станут демократизация и децентрализация космических проектов, направленных на раскрытие человеческого потенциала.
Целью стартапа, по словам бывшего сотрудника Лаборатории реактивного движения при NASA, а ныне гендиректора Planetary Resources Криса Левики, является «расширение ресурсной базы» Земли. Некоторые специалисты полагают, что промышленное освоение астероидов в будущем станет одним из самых перспективных направлений в индустрии. В свое время одним из инвесторов стартапа стал соучредитель корпорации Google Ларри Пейдж.
Основатель компании ConsenSys Джо Любин отметил, что слияние с Planetary Resources позволит объединить возможности освоения космоса с экосистемой, над которой работают их сотрудники. Основными задачами компаний станут демократизация и децентрализация космических проектов, направленных на раскрытие человеческого потенциала.
Целью стартапа, по словам бывшего сотрудника Лаборатории реактивного движения при NASA, а ныне гендиректора Planetary Resources Криса Левики, является «расширение ресурсной базы» Земли. Некоторые специалисты полагают, что промышленное освоение астероидов в будущем станет одним из самых перспективных направлений в индустрии. В свое время одним из инвесторов стартапа стал соучредитель корпорации Google Ларри Пейдж.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:53