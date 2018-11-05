Блокчейн-компания купила стартап по добыче ресурсов с астероидов





Основатель компании ConsenSys Джо Любин отметил, что слияние с Planetary Resources позволит объединить возможности освоения космоса с экосистемой, над которой работают их сотрудники. Основными задачами компаний станут демократизация и децентрализация космических проектов, направленных на раскрытие человеческого потенциала.Целью стартапа, по словам бывшего сотрудника Лаборатории реактивного движения при NASA, а ныне гендиректора Planetary Resources Криса Левики, является «расширение ресурсной базы» Земли. Некоторые специалисты полагают, что промышленное освоение астероидов в будущем станет одним из самых перспективных направлений в индустрии. В свое время одним из инвесторов стартапа стал соучредитель корпорации Google Ларри Пейдж.