У московского ТЦ «Европейский» произошла массовая драка
Массовая драка произошла у московского ТЦ «Европейский». С охраной подрались посетители торгового комплекса.
Представители правоохранительных органов отмечают, что рукоприкладство произошло вследствие конфликта, возникшего между охранниками, а также посетителями ТЦ «Европейский». Согласно предварительной информации, инцидент произошел 4 ноября в вечернее время. В конфликте участвовало свыше 10 человек. В полиции рассказали, что между посетителями, которые приехали из южных регионов РФ, а также охраной произошла ссора, которая в итоге переросла в драку. В ходе данной потасовки участники конфликта перебрались в на улицу. На место происшествия вызвали полицию. Имеется информация, что причиной конфликта стал отказ одного из посетителей оплачивать парковку вблизи комплекса. В ходе ЧП пострадал один человек. Он получил травмы разной степени тяжести. Сотрудниками полиции было пресечено дальнейшее развитие конфликта. В настоящее время по факту инцидента проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель легкового транспортного средства насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
Представители правоохранительных органов отмечают, что рукоприкладство произошло вследствие конфликта, возникшего между охранниками, а также посетителями ТЦ «Европейский». Согласно предварительной информации, инцидент произошел 4 ноября в вечернее время. В конфликте участвовало свыше 10 человек. В полиции рассказали, что между посетителями, которые приехали из южных регионов РФ, а также охраной произошла ссора, которая в итоге переросла в драку. В ходе данной потасовки участники конфликта перебрались в на улицу. На место происшествия вызвали полицию. Имеется информация, что причиной конфликта стал отказ одного из посетителей оплачивать парковку вблизи комплекса. В ходе ЧП пострадал один человек. Он получил травмы разной степени тяжести. Сотрудниками полиции было пресечено дальнейшее развитие конфликта. В настоящее время по факту инцидента проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель легкового транспортного средства насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:34