АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Владимир Путин назвал патриотизм российских граждан «стержнем генетической памяти»

Российский президент назвал патриотизм граждан РФ «стержнем генетической памяти». Владимир Путин об этом заявил в День народного единства, празднуемого 4 ноября, во время вручения государственных наград в Кремле.

Владимир Путин назвал патриотизм российских граждан «стержнем генетической памяти»


Глава Российской Федерации отметил, что высокие идеалы патриотизма для государства имеют особую ценность. По его словам, их основой является непобедимая сила духа российского народа, неоднократно восхищавшая и удивлявшая весь мир. Владимир Путин заявил, что чувство патриотизма является важнейшей частью общенациональной российской культуры, а также стержнем русской генетический памяти. Такие традиции всегда вдохновляли народ на благородные поступки, настоящие прорывы, создание творческих шедевров.

Лидер РФ поздравил лауреатов государственных наград с празднованием Дня народного единства, отметив духовное, а также нравственное значение данного праздника. Владимир Путин отметил, что этот праздник знаменует верность Родине, готовность защищать её, трудится ради её процветания.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Xiaomi представит новые ноутбуки 6 ноября
Диетологи: Соусы и приправы являются причиной
Актриса Анна Старшенбаум выложила в Instagram
Светлана Лобода поделилась трогательным видео со
Ани Лорак вызвала восторг фанатов, оголив в
Apple запустила продажи отремонтированных
Андрей Малахов в Instagram показал резвящуюся на
Владимир Путин посетил выставку "Сокровища музеев
Автоклуб Travel Russia успешно протестировал шины
Яну Рудковскую раскритиковали в Instagram за
Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана
Елена Воробей показала фанатам в Instagram
Эксперты протестировали дактилоскопические
Владимир Путин назвал патриотизм российских
Екатерина Андреева сообщила фанатам в Instagram о
Ирина Дубцова в дерзком кожаном наряде поразила
В Тюменской области автобус с детьми попал в ДТП
В Польше была зафиксирована вспышка кори
Компания LG продала 3 миллиона телевизоров OLED
Под Волгоградом обнаружен труп ребенка на дне
Алла Пугачева в архивном видеоролике поделилась
Пользователи Instagram раскритиковали Диму Билана
Принцу Гарри пришлось изменить свои привычки
Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет
Леонид Агутин порадовал поклонников образом
Супруга Дмитрия Диброва перестала скрывать свою
Виктория Дайнеко призывает пользователей
Флагман Samsung Galaxy S10 будет анонсирован в
«Уральские пельмени» ушли с выигрышем с передачи
Тигран Кеосаян: Причиной катастрофических
Просмотреть все новости