Владимир Путин назвал патриотизм российских граждан «стержнем генетической памяти»





Глава Российской Федерации отметил, что высокие идеалы патриотизма для государства имеют особую ценность. По его словам, их основой является непобедимая сила духа российского народа, неоднократно восхищавшая и удивлявшая весь мир. Владимир Путин заявил, что чувство патриотизма является важнейшей частью общенациональной российской культуры, а также стержнем русской генетический памяти. Такие традиции всегда вдохновляли народ на благородные поступки, настоящие прорывы, создание творческих шедевров.Лидер РФ поздравил лауреатов государственных наград с празднованием Дня народного единства, отметив духовное, а также нравственное значение данного праздника. Владимир Путин отметил, что этот праздник знаменует верность Родине, готовность защищать её, трудится ради её процветания.