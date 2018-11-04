Владимир Путин назвал патриотизм российских граждан «стержнем генетической памяти»
Российский президент назвал патриотизм граждан РФ «стержнем генетической памяти». Владимир Путин об этом заявил в День народного единства, празднуемого 4 ноября, во время вручения государственных наград в Кремле.
Глава Российской Федерации отметил, что высокие идеалы патриотизма для государства имеют особую ценность. По его словам, их основой является непобедимая сила духа российского народа, неоднократно восхищавшая и удивлявшая весь мир. Владимир Путин заявил, что чувство патриотизма является важнейшей частью общенациональной российской культуры, а также стержнем русской генетический памяти. Такие традиции всегда вдохновляли народ на благородные поступки, настоящие прорывы, создание творческих шедевров.
Лидер РФ поздравил лауреатов государственных наград с празднованием Дня народного единства, отметив духовное, а также нравственное значение данного праздника. Владимир Путин отметил, что этот праздник знаменует верность Родине, готовность защищать её, трудится ради её процветания.
Глава Российской Федерации отметил, что высокие идеалы патриотизма для государства имеют особую ценность. По его словам, их основой является непобедимая сила духа российского народа, неоднократно восхищавшая и удивлявшая весь мир. Владимир Путин заявил, что чувство патриотизма является важнейшей частью общенациональной российской культуры, а также стержнем русской генетический памяти. Такие традиции всегда вдохновляли народ на благородные поступки, настоящие прорывы, создание творческих шедевров.
Лидер РФ поздравил лауреатов государственных наград с празднованием Дня народного единства, отметив духовное, а также нравственное значение данного праздника. Владимир Путин отметил, что этот праздник знаменует верность Родине, готовность защищать её, трудится ради её процветания.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:53