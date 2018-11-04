Флагман Samsung Galaxy S10 будет анонсирован в феврале 2019





Недавно стала известна точная дата выхода новинки Galaxy S10. Анонс флагмана состоится 25 февраля. Также появилась информация, что новинка будет лишена важного стратегического преимущества в виде сканера сетчатки, который являлся отличительным признаком смартфонов компании. Вместо этого, Galaxy S10 будет обладать большим экраном, который не будет искусственно сокращаться за счет брови. Некоторые аналитики утверждают, что такое решение может негативно сказаться на популярности смартфонов, особенно, с учетом того, что на рынке нет альтернативной модели со встроенным сканером сетчатки глаз.Тем не менее, Galaxy S10 будет обладать дактилоскопическим сканером, встроенным в экран, благодаря чему обеспечится достойный уровень защиты персональных данных. Благодаря отсутствию сканера сетчатки экран покрывает практически всю площадь передней панели.