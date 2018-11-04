Наталья Подольская в Instagram показала фото Бруклинского моста

Певица Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков изучают интересные места американского мегаполиса Нью-Йорк. На этот раз с читателями своего аккаунта Instagram артистка поделилась своими впечатлениями о знаменитом Бруклинском мосте. Он соединяет между собой два разных района: Манхэттен и Бруклин. Под постом Подольская отметила, что ей нравятся фотографии, где не нужны даже «фильтры».Однако читателей ее блога не так заинтересовала панорама, открывающая с моста, которую можно увидеть за спинами пары, а сами артисты. Многие отметили, что Подольская и Пресняков подают хороший пример тем, что проходя через жизненные трудности, все равно остаются вместе. Кто-то пожелал им отличного отдыха и посоветовал наслаждаться моментом и друг другом.