Юлия Куварзина продемонстрировала в Instagram стройную фигуру
Юлия Куварзина в течение нескольких лет придерживается диеты, чтобы избавиться от лишнего веса. Накануне в Instagram актриса опубликовала фотографию, на которой демонстрирует свою стройную фигуру.
Звезда сериала «Воронины» за всё время съёмок проекта похудела в общей сложности на 20 килограммов. По словам Юлии Куварзиной, она не ставит себе жёстких рамок в достижении цели, а просто следит за весом, снижая его постепенно. Актриса придерживается диеты, но иногда позволят себе полакомиться сладостями, такой режим не приводит к депрессии, но бывает, осенняя хандра не обходит ее стороной, тогда знаменитость использует проверенное средство – цветотерапию. По словам актрисы, так она называет подбор ярких нарядов в гардеробе, их сочетание поднимает настроение.
На снимке Юлия Куварзина запечатлена в облегающем свитере жёлто-горячего цвета и в чёрных брюках. В комментариях подписчики актрисы одарили её комплиментами, отмечая, что она избрала для себя верный путь к похудению. Публикация на данный момент набрала более 4 тысяч «лайков».
Звезда сериала «Воронины» за всё время съёмок проекта похудела в общей сложности на 20 килограммов. По словам Юлии Куварзиной, она не ставит себе жёстких рамок в достижении цели, а просто следит за весом, снижая его постепенно. Актриса придерживается диеты, но иногда позволят себе полакомиться сладостями, такой режим не приводит к депрессии, но бывает, осенняя хандра не обходит ее стороной, тогда знаменитость использует проверенное средство – цветотерапию. По словам актрисы, так она называет подбор ярких нарядов в гардеробе, их сочетание поднимает настроение.
На снимке Юлия Куварзина запечатлена в облегающем свитере жёлто-горячего цвета и в чёрных брюках. В комментариях подписчики актрисы одарили её комплиментами, отмечая, что она избрала для себя верный путь к похудению. Публикация на данный момент набрала более 4 тысяч «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:14