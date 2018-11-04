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В Сети представили визуализацию новой версии спорткара Nissan GT-R

Представлена визуализация новой версии спорткара Nissan GT-R. Модель японского бренда отличается быстротой, а также производительностью.

В Сети представили визуализацию новой версии спорткара Nissan GT-R


Nissan GT-R вызывает интерес у большинства людей. На рынке в скором будущем появится новая генерация авто. Специалисты ателье Italdesign уже представили свое видение новой «заряженной» версии купе. Основой виртуального спорткара является архитектура Nissan GT-R50. Этот прототип был разработан в честь пятидесятилетия японской версии, а также итальянской компании. Транспортное средство обладает фальшрадиаторной решеткой, через которую к цилиндровой силовой установке проникает охлаждение. Зауженные передние фары, которые соединены с решеткой, имеют агрессивный облик. Из официальной информации представителей Nissan стало известно, что новую версию Nissan GT-R могут подвергнуть электрификации. Данная технология позволяет новой модели стать самым скоростным, а также спортивным автомобилем во всем мире.

В Сети появились данные, что во всех версиях бренда Bentley с 2019 года появится современная технология скоростного автомобильного Wi-Fi.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:42

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